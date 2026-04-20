Bárcenas confirma que encargó a un preso destruir las grabaciones a "MR, que es Mariano Rajoy"

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha confirmado en el juicio de Kitchen que ordenó a un preso de Soto del Real, la prisión en la que en 2013 permanecía en prisión preventiva, que destruyera las grabaciones a "MR, que es Mariano Rajoy". De esta forma ha contestado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional en el que también ha completado que su mujer, Rosalía Iglesias, que le había entregado el dinero. Según declaró el inspector de Asuntos Internos que investigó el caso Kitchen, Gonzalo Fraga, el encargo también incluía grabaciones del cargo del PP Javier Arenas.

Precisamente en sus agendas, el comisario José Manuel Villarejo redactó que la Kitchen se ocupó de estas grabaciones. El inspector Fraga declaró que el comisario jubilado reclamó al chófer Sergio Ríos que tenían que "darle al tarro" para acceder a estos audios.

En otro momento de la declaración, el extesorero ha afirmado que la trama parapolicial accedió a sus mensajes privados: “Todo eso es mío”, ha contestado a preguntas del fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro, que le ha mostrado los diferentes mensajes interceptados a los integrantes del clan policial liderado por el comisario José Manuel Villarejo. También habrían sido interceptados otros documentos que elaboró desde la cárcel: "Esto es todo Soto, no es anterior a Soto", ha especificado Bárcenas al mostrarle documentos manuscritos que redacto en prisión.

Asimismo Bárcenas, quien desde marzo del año pasado tiene el tercer grado penitenciario, ha afirmado que su chófer, Sergio Ríos. tenía acceso "permanentemente" a sus teléfonos, porque de hecho cuando iba a alguna reunión dejaba los terminales en el coche, dentro de una bolsa "tipo Faraday", que el propio empleado le había preparado para evitar la geolocalización. También ha señalado que él fue quien trasladó "20 o 25 cajas de documentación" que guardaba en su despacho de la sede del PP en Génova al taller que su esposa, Rosalía Iglesias.

A media que el fiscal le exhibía diferentes mensajes y documentos, el testigo ha confirmado que era su letra o la de su mujer o mensajes que había recibido o enviado. Al menos cuatro mensajes enviados a otros tantos periodistas o empresarios de la comunicación, que fueron interceptados por el clan policial, eran suyos. "Es de mi teléfono móvil, creo que era Whatsapp", ha completado. También ha señalado que supo en 2015 por el periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta que se había montado un dispositivo especial para espiarle y arrebatarle la documentación que pudiera perjudicar al PP. "Me sorprende mucho y lo pongo en duda. No puede ser que eso lo tuvieran policías o quien sea", ha señalado.

Noticias relacionadas

El juicio contra la cúpula de Interior del Gobierno del PP de Mariano Rajoy llega este lunes a su séptima sesión con la declaración de la persona que fue el objetivo principal de la Kitchen: Luis Bárcenas. También está citada como perjudicada la mujer del extesorero del PP, Rosalía Iglesias; y los testigos Javier Gómez de Liaño, que en 2013 fue el abogado de la familia del que fuera también senador por Cantabria y el inspector de la UDEF que investigó la Gürtel, Manuel Morocho, a quien el clan policial que lideraba el comisario José Manuel Villarejo trató de apartar de las pesquisas contra Francisco Correa.