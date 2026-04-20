Barómetro de abril
El CIS publica su primera encuesta con Ábalos y la cúpula de Interior del PP en el banquillo por 'Kitchen' y las mascarillas
El barómetro de abril servirá para saber si el vicepresidente Cuerpo sigue como el ministro más valorado y cómo se recibe a Arcadi España
Jose Rico
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este lunes, a las 13.30 horas, su barómetro de opinión correspondiente al mes de abril, cuyo trabajo de campo coincidió con el arranque de los juicios que han sentado en el banquillo, por un lado, al exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por el 'caso mascarillas' y, por otro, a la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy por la 'trama Kitchen'.
En el barómetro de marzo, el PSOE aparecía de nuevo en cabeza con una estimación de voto del 31,8%, pero perdiendo ocho décimas respecto al PP, con lo que la ventaja entre ambos se recortó a los 8,5 puntos. Los 'populares' subían cuatro décimas, hasta el 23,3%. En esta encuesta, la primera tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, Vox registró una pérdida de apoyo de más de dos puntos, quedándose con un respaldo del 16,6%, mientras que Sumar se mantenía en el 7,1%.
En marzo, Podemos se dejaba un punto respecto al mes anterior y cosechaba un 2,9%, su cota más baja desde mayo de 2024, mientras que el partido Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, figuraba en aquel estudio con una estimación de voto del 2,1%, tres décimas menos que en febrero.
Además de intención de voto, el sondeo de abril incluirá el que será el primer examen a los miembros del Gobierno tras la mínima remodelación acometida en marzo por la salida de la hasta entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero, para competir en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.
Servirá por tanto para conocer con qué nota se estrena el nuevo responsable de Hacienda, Arcadi España, y si el nuevo vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, se mantiene como el miembro del Gobierno más valorado. En el último ranking de ministros, que data de enero, era el único que aprobaba, con un 5,27, si bien era uno de los menos conocidos, pues el 57,3% de las personas entrevistadas no le situaba.
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