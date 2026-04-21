Feijóo critica el nuevo plan de vivienda del Gobierno: "Ya está bien de tomarle el pelo a la gente"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, reaccionó este martes ante el nuevo plan de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros. “¿Ocho años después otro plan de vivienda? Ya está bien de tomarle el pelo a la gente”, exclamó durante su discurso en la Cooperativa Madrileña de Ferreteros (COMAFE) en Getafe, en una nave rodeado de operarios que realizaban su tarea rutinaria, casi al mismo tiempo que se celebraba la rueda de prensa en la Moncloa posterior a la reunión ordinaria del Gabinete y la ministra Isabel Rodríguez presentaba el plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El líder de la oposición aseguró que después de todo ese tiempo, tras la llegada de Pedro Sánchez al poder en 2018, “el Gobierno socialista ha convertido la vivienda en un objeto de lujo”.

Además, Feijóo recordó que el pleno del Congreso de los Diputados que comienza este mismo martes debatirá la toma en consideración de una Proposición de Ley (PL) del Grupo Popular sobre vivienda y suelo, idéntica a la que los populares lograron aprobar en el Senado gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta y que, volvió a denunciar, “la presidenta de la Cámara Baja [la socialista Francina Armengol] bloqueó”.

El líder de los populares, que proclamó como su “principal compromiso” cuando llegue a gobernar el “tener un Gobierno que permita a la gente vivir mejor”, señaló que el principal problema de muchos ciudadanos es que ni siquiera tienen “ni donde vivir”. Feijóo reflexionó al respecto que los problemas de acceso a la vivienda son el “rostro más visible del deterioro del Estado del bienestar”, y recordó que si hace ocho años, cuando Sánchez derrocó a Mariano Rajoy con su moción de censura, era “el problema número dieciséis de España”, mientras que ahora “lleva ya mucho tiempo siendo el principal problema de los españoles”, dado que, explicó, “tenemos un récord histórico de precios, tanto en alquiler como en vivienda nueva, y ese es el síntoma de la precariedad vital en la que viven hoy millones de familias españoles”.

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En tono sarcástico y de interrogación retórica, Feijóo se preguntó en alto: “¿Cuántas viviendas han prometido? ¿cuántos anuncios han hecho? ¿cuántos foros han organizado? ¿cuánto dinero se han gastado en hacer propaganda de las viviendas que no han construido?”, enumeró delante del consejero del ramo en la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo. Al acto también asistieron el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, y el líder del partido en Getafe, Antonio José Mesa, que ejerce la oposición a la alcaldesa socialista, Sara Hernández.