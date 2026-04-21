Causa secreta
Illa mantiene la confianza en su jefe de gabinete, investigado por contratos cuando era alcalde de Esparreguera
Eduard Rivas, que figura como imputado en la causa, se ha personado con abogado defensor
Sara González
El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, mantiene la confianza en su jefe de gabinete, Eduard Rivas, exalcalde de la localidad barcelonesa de Esparreguera, después de que El Periódico de Catalunya haya hecho público que está investigado en un proceso judicial en el que se indaga sobre contratos del Ayuntamiento durante su etapa al frente del consistorio. "Trasladamos la plena confianza en su persona", han asegurado fuentes del Govern, que añaden que Rivas es "el primer interesado en que se aclare" esta investigación cuanto antes mejor, además de subrayar su "total disposición a colaborar en todo lo que sea necesario".
Rivas fue alcalde de Esparreguera durante nueve años, cargo que dejó en 2024 cuando, tras la victoria del PSC en las últimas elecciones autonómicas, Illa le propuso ir al Govern como jefe de gabinete. Desde entonces, es uno de los asesores más estrechos del president de la Generalitat. El exedil figura como investigado y se ha personado en la causa (una parte es reservada) con abogado defensor,
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