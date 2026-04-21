Sánchez se ofrece a los gigantes de las renovables: "España es el mejor país para que sus inversiones sean rentables"
"Vamos a acelerar las renovables, sobre todo la energía eólica" porque "La energía eólica y las renovables, en general, nos han hecho más competitivos" y "la libertad energética no tiene precio"
Sánchez, en su intervención en inglés, hizo hincapie en que "el hacer que la economía sea más verde mejora nuestra autonomía estratégica", todo después de repasar la situación económica del país y ensalzar que "por primera vez en nuestra historia llegamos a 22 millones de contribuyentes a nuestro sistema de Seguridad Social".
Además, el jefe del Ejecutivo también subrayó que la apuesta verde "refuerza nuestra autonomía política, nuestra capacidad de mantenernos firmes de mantener nuestros valores". "En un momento en el que algunos cuestionan el pacto verde, mi país jamás ha estado en una mejor posición que ahora para defenderlo allí donde sea necesario, aquí en Madrid, en Bruselas, donde sea necesario". Porque "estamos creciendo y nuestra economía está avanzando y lo hacemos a la vez que reducimos nuestras emisiones con descarbonización, con un aire más limpio, con un menor precio de la energía, con una abastecimiento más diversificado y con más empleos para nuestros hogares, más riqueza para nuestras regiones y más competitividad para nuestras industrias".
Impuesto especial
En este sentido, avanzó que "no nos vamos a conformar con tener la electricidad más barata de Europa" y de ahí que se esté "trabajando para que Europa tenga la electricidad más barata del mundo. Ese es nuestro objetivo. Ese debería ser nuestro objetivo. Y para ello se necesita una unión energética real". "Esta solidaridad tiene que mantenerse entre los estados y también con las empresas. Por eso hemos pedido a la Comisión Europea que cree un impuesto especial para los beneficios inesperados extraordinarios de las empresas petrolíferas y gasísticas".
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