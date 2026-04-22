Elecciones andaluzas
RTVE celebrará un debate 'a cinco' en Andalucía el lunes 4 de mayo y no habrá 'cara a cara' entre Moreno y Montero
Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía mostraron su oposición a un debate inicial entre solo dos candidatos, forzando la organización del encuentro a cinco
Redacción
RTVE reunirá el próximo lunes 4 de mayo a los cinco aspirantes con representación parlamentaria a la Presidencia de la Junta de Andalucía en un debate clave que marcará la recta final de la campaña electoral: PP-A (Juanma Moreno), PSOE-A (María Jesús Montero), Vox (Manuel Gavira), Por Andalucía (Antonio Maíllo) y Adelante Andalucía (José Ignacio García), según han confirmado a Europa Press fuentes de la negociación.
La propuesta inicial de RTVE incluía precisamente el lunes 4 de mayo un 'cara a cara' entre Moreno y Montero como candidatos de las dos principales fuerzas políticas que concurren a las elecciones del próximo 17 de mayo y celebrar el debate 'a cinco' tres días después, el jueves 7 de mayo.
Rechazo al cara a cara inicial
Según han trasladado a Europa Press fuentes 'populares', Moreno estaba dispuesto a aceptar celebrar un debate 'cara a cara' con Montero en RTVE si no existía rechazo del resto de partidos con representación parlamentaria, pero tanto Vox como Por Andalucía y Adelante Andalucía manifestaron públicamente su oposición tras conocerse la propuesta de RTVE y llegaron a anunciar que plantearían recurso ante la Junta Electoral.
La propuesta de RTVE planteaba que el debate a cinco se emitiría en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. La corporación se comprometía a ofrecer de manera gratuita la señal a todos los medios e instituciones que lo soliciten.
Presión política en campaña
Precisamente este pasado martes la secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, retaba a Moreno a mantener un debate 'cara a cara' durante la campaña electoral del 17M.
"La información la ciudadanía la tiene cuando se confrontan los modelos y esto no se hace en el Senado, sino en los debates. Tenga valentía, señor Moreno Bonilla, y comprométase a lo mismo. La ciudadanía merece saber qué piensa hacer con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestro modelo público. ¡Diga día y hora!", publicó la líder socialista en sus redes sociales.
- La caída de un efectivo esencial para la supervivencia del Real Zaragoza: El paso atrás de El Yamiq
- El Casademont Zaragoza no puede fichar tras la marcha de Carla Leite
- El pequeño pueblo de Aragón donde vivió el cantante de Celtas Cortos y que inspiró ‘20 de abril’: “Me sentía tan a gusto allí”
- Primeras reacciones en los centros escolares de Zaragoza tras el caso del IES Ítaca: “Se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”
- El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur
- El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González recibe el alta médica: su equipo ha conseguido el ascenso a Primera RFEF
- Un influencer de más de 300.000 seguidores prueba el bocadillo del Calamar Bravo de Zaragoza: 'Que me quiten lo bailado
- Un tren con 65 pasajeros “descarrila” en Delicias: Zaragoza muestra su capacidad de reacción ante una tragedia