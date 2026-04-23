Begoña Gómez sostiene con una pericial que podía dirigir la cátedra y buscar financiación pese a ser ajena a la Complutense

La defensa de Begoña Gómez continúa presentando pruebas de descargo pese a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesarla por cuatro delitos de corrupción que la dejan a un paso del juicio ante un jurado popular. Su abogado, el exministro del Interior Antonio Camacho, anunció la realización de tres informes periciales en la vista del pasado 1 de abril y este miércoles se ha dado a conocer el primero de ellos, que firma el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada Antonio Manuel López Hernández.

El trabajo, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, concluye que las cátedras como la que codirigió la esposa de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid --de Transformación Social Competitiva-- se rigen por las normas habituales en los centros universitarios, por lo que no constituye ninguna infracción o decisión extraordinaria que codirigiera la cátedra y buscara financiación para la misma pese a ser ajena al personal universitario.

A juicio del experto, que para llegar a sus conclusiones ha analizado normativa y cursos impartidos en diferentes universidades del país, las cátedras como la que codirigió Gómez se crean mediante un convenio entre la Universidad y entidades externas y "pueden contar con una estructura de dirección no vinculada a la Universidad".

En cuanto a la participación de entidades privadas en estas estructuras, suelen limitarse "a la aportación de recursos financieros o técnicos, sin que ello suponga la atribución a dichas entidades de funciones públicas que solo pueden ser ejercidas por la universidad y su personal".

En este tipo de enseñanzas mixtas impartidas en las Universidades resulta especialmente significativa la participación de profesionales externos procedentes del ámbito empresarial, institucional o profesional, como sería el caso de la esposa del presidente del Gobierno, experta en marketing, que "colaboran en la docencia o en la codirección de los programas formativos o títulos propios junto al profesorado universitario". Los centros públicos buscan con ello facilitar la actualización de conocimientos y la especialización profesional.

La pericial añade que el análisis de la regulación existente en la Universidad Complutense de Madrid confirma esta característica, "al permitir que una parte significativa del profesorado de estos programas esté integrada por profesionales ajenos a la universidad y al contemplar incluso la posibilidad de codirección de los cursos con personas externas a la institución como práctica habitual".

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, durante una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

En las cátedras extraordinarias de la Universidad Complutense de Madrid se exige, por ello mismo, que cuando la persona titular de la cátedra no está vinculada a dicha universidad, se nombre una persona codirectora.

Este sistema, insiste el experto, "permite canalizar recursos externos hacia las universidades públicas, y favorece la transferencia de conocimiento hacia la sociedad y el tejido productivo, sin que ello implique la delegación de funciones públicas universitarias en entidades privadas ni, mucho menos, la alteración del estatuto jurídico o curricular de quienes participan como directores o docentes en estas actividades"

Financiación privada, esencial

En el caso de las cátedras extraordinarias, añade el experto, la participación de la parte privada no se limita a una función de financiación pasiva, sino que desempeña un "papel esencial en la promoción, diseño e impulso del proyecto".

Así, es habitual que la persona vinculada al ámbito privado —ya sea como director o como representante de las entidades colaboradoras— "sea quien articula la relación con las empresas patrocinadoras, capta los recursos necesarios y contribuye al diseño de los contenidos y líneas de actuación de la cátedra".

"Este modelo evidencia que la aportación del sector privado no es accesoria, sino estructural, en la medida en que contribuye decisivamente a la viabilidad económica, al diseño y a la orientación de las actividades desarrolladas, mientras que la Universidad mantiene en todo momento la titularidad de la función pública y el control institucional", concluye el informe.

La defensa anunció la presentación de otros dos trabajos. El primero para certificar que la figura de cónyuge del presidente del Gobierno se rige por la costumbre y que tradicionalmente con todos los presidentes que ha habido en democracia ha sido una, o varias personas las que han acompañado y ayudado a la mujer de todos los presidentes del Ejecutivo. Por ello analizará, la relación de los cónyuges de los predecesores de Pedro Sánchez en la Moncloa con sus asistentes.

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Un segundo informe, de contenido más económico, cuantificará los ingresos que ha recibido la Universidad Complutense por la cátedra vinculada a Begoña Gómez. Según el instructor de la causa, la actividad de Gómez en este curso universitario derivó en delitos de tráfico de influencias, corrupción de los negocios, apropiación indebida, a lo que suma malversación de caudales públicos por utilizar a su asistente en Moncloa para determinadas gestiones realizadas con este curso.