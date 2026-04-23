Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional

El extesorero ha asegurado que guardó en la nube audios a nombre de ‘M.R.’, siglas que, según aclaró, correspondían a Mariano Rajoy.

En uno de ellos se escucharía al exlíder del PP meter en una trituradora la hoja con el último saldo de la contabilidad B que llevaba el partido, escena en la que también habría estado presente el exdirigente popular Javier Arenas, también llamado a declarar como testigo el próximo lunes.

Después, según relató, estando en prisión preventiva en 2013 en la cárcel de Soto del Real (Madrid) le dio instrucciones a un preso «por escrito» en una nota, que consta en la causa, en la que le decía: «Álex hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden, no debe quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos. Un abrazo».

Pese a ello, Bárcenas aseguró que esas grabaciones las conservaba también en un ‘pendrive’ que le robaron en la operación Kitchen concretamente del taller de su mujer Rosalía Iglesias.