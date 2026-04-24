El CIS publica su encuesta sobre las elecciones en Andalucía a una semana para la campaña

Cuando falta una semana para el inicio de la campaña electoral en Andalucía, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este viernes, a las 12.30 horas, los resultados de una encuesta sobre las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo que incluirá una estimación de cómo se repartirán los escaños 109 escaños del Parlamento andaluz. La gran incógnita de los comicios es si el PP de Juanma Moreno revalidará la mayoría absoluta lograda en 2022, o bien la perderá y pasará a depender de Vox, coincidiendo con los pactos que ambos partidos han sellado en Extremadura y Aragón.

Hace cuatro años, de cara a los anteriores comicios andaluces, el CIS auguró una victoria del PP como la que se acabó produciendo, pero dejó a Moreno lejos de la mayoría absoluta que consiguió en las urnas. En concreto, pronosticó una horquilla de 47 a 49 escaños para los populares, que finalmente obtuvo 58. Al PSOE le vaticinó entre 32 y 36 diputados, más de los 30 que cosechó en las elecciones. A Vox, en cambio, le otorgó un resultado superior a los 14 parlamentarios que terminó obteniendo en las urnas.

El último sondeo del CIS

El último estudio del CIS sobre Andalucía se difundió hace apenas dos semanas y concluía que Moreno es el líder mejor valorado y el único que aprueba (con una nota de 5,87), mientras que la candidata del PSOE, la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero (3,93), queda relegada al cuarto lugar y se ve superada por los candidatos de las otras dos fuerzas de izquierda, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Solo el cartel electoral de Vox, Manuel Gavira (3,32), saca peor nota que Montero.

El sondeo también reflejaba que que la gestión de Moreno al frente de la Junta está muy bien valorada por los andaluces, pues recibe una puntuación media de 5,79. El 40,2% considera que la gestión en su conjunto que ha realizado en los últimos cuatro años el Gobierno andaluz ha sido "muy buena o buena"; el 32,9% dice que "regular", y un 25,8% cree que la gestión ha sido "mala o muy mala".

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Aunque los cribados del cáncer de mama no afectaba a las expectativas de Moreno en aquella encuesta, el 40,7% de los andaluces señalaban la gestión de la sanidad pública como el problema que más les afecta personalmente, seguido a enorme distancia de la vivienda (17,2%). En cambio, la crisis habitacional sí es el problema que más afecta personalmente a los jóvenes de entre 18 y 24 años, y así lo apunta un 32,6% de entrevistados de esta franja de edad.