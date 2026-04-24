Extraditado el detenido en Aruba por el caso Plus Ultra, que este lunes será trasladado a la Audiencia Nacional

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha logrado la extradición del banquero peruano Luis Felipe Baca, que fue detenido en marzo pasado en la isla caribeña de Aruba. Las fuentes consultadas aseguran que este financiero llegará la noche del viernes al sábado a España, y que está previsto que pase a disposición judicial este lunes.

Calama no aceptó el ofrecimiento de Baca, quien había anunciado su intención de viajar de forma voluntaria a España si se levanta la orden de detención internacional, por la que permanecía en una prisión de la antigua colonia neerlandesa.

Querella de Anticorrupción

El instructor consideró que no ha lugar a dejar sin efecto la tramitación de la extradición en curso de Luis Felipe Baca, que fue objeto de una querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción que también implica en el caso Plus Ultra a su hermano Enrique Baca y a otras cinco personas: los ciudadanos venezolanos Gabriela Puente Garaboa y Danilo Alfonso Diazgranados, el financiero de Países Bajos Simon Leendert Verhoeven, el peruano Kristhian Alegre Walter y un abogado español.

Las fuentes consultadas sostienen que Luis Felipe Baca defiende que no se fugó de la Justicia española, sino que simplemente dejó de residir en España por motivos personales, y que su cambio de domicilio a Aruba fue comunicado a la Agencia Tributaria española.

Zapatero y sus hijas

Hasta el momento los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) solo han detenido en el marco del caso Plus Ultra al presidente, cofundador y actual dueño de la compañía, Julio Martínez Sola; a su 'número dos', Roberto Roselli; al empresario Julio Martínez Martínez y a un abogado español. Todos fueron puestos en libertad.

Martínez Martínez es dueño de la sociedad Análisis Relevante SL, cuyos principales proveedores fueron el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus dos hijas, que ingresaron de esta compañía al menos 660.000 euros, según confirmó el exdirigente socialista en el Senado.