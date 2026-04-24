La Fiscalía solicita 43 años de prisión para el acusado de matar a dos guardias civiles con una narcolancha

La Fiscalía pide 43 años de prisión para Karim El Baqqaly, el piloto de la narcolancha que el 9 de febrero de 2024 mató a dos agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate e hirió a otros cuatro, han confirmado a EFE fuentes próximas al caso.

En su escrito provisional de conclusiones, la Fiscalía lo considera autor de dos delitos de asesinato por las muertes de Miguel Ángel González, de 39 años, y de David Pérez Carracedo, de 43 años; cuatro de tentativa, además de atentado agravado y daños.

La Fiscalía pide que se le aplique un atenuante por la confesión que hizo de los hechos, tras entregarse a la Guardia Civil siete meses después de que embistiera con la narcolancha que pilotaba la embarcación de los agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate y reclama que abone una indemnización de más de dos millones de euros a sus familias.

En el escrito, adelantado por Diario de Cádiz, la fiscal reclama tres años de prisión para Yassine El Morabet, que iba en la misma narcolancha, por delito de atentado agravado porque enfocó con un puntero láser en varias ocasiones a los agentes para reducir su visión y su capacidad de defensa y reacción antes de la colisión.

Los otros dos tripulantes marroquíes que iban en la narcolancha con ellos serán juzgados en un procedimiento diferente porque el juez ha estimado que no hay pruebas de que participaran en la maniobra de ataque y sólo se les puede acusar de contrabando, por estar en una narcolancha, una embarcación prohibida

Karim El Baqqaly y Yassine El Morabet serán juzgados por un jurado popular, como dictaminó en el auto en el que ordenó la apertura del juicio oral contra ellos el juez de Barbate que ha investigado los hechos.

Miguel Ángel González, natural de San Fernando (Cádiz) y buzo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, y David Pérez Carracedo, nacido en Barcelona, residente en Navarra y miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR), son los dos agentes que murieron aquel día.

Concentración y minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Barbate en recuerdo de los dos guardias civiles fallecidos. / AYUNTAMIENTO DE BARBATE

En el auto, el juez relató que los hechos sucedieron entre las 20:20 y las 20:29 cuando seis agentes acudieron a las aguas del puerto de Barbate a comprobar la presencia de seis narcolanchas que se habían refugiado allí del temporal.

El Baqqaly patroneaba una de ellas, una semirrígida de 14 metros de eslora provista de cuatro motores fueraborda de 300 CV cada uno y una antena satelital y en la que viajaban los otros tres tripulantes

Este, relataba el auto, realizó varias aproximaciones a escasos metros de la zodiac de la Guardia Civil y después "se alejó a una distancia suficiente que le permitió volver hacia el lugar exacto donde se encontraban los agentes a gran velocidad y sin desviar la trayectoria para, finalmente, colisionar con ella, entrando con su proa desde babor hasta estribor de la embarcación oficial".

Lo hizo, añade, "con el ánimo de atentar contra el principio de autoridad y de causar la muerte a los seis agentes que la tripulaban, y con conocimiento pleno de la diferencia de tamaño y envergadura entre ambas embarcaciones".

Además conociendo "la condición de agentes de la autoridad" de las víctimas y "sus escasas posibilidades de defenderse del ataque".

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Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo murieron en el acto y sus cuatro compañeros sufrieron lesiones físicas y psíquicas.