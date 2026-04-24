Sánchez ensalza lo "buenos aliados que somos de la OTAN" ante el interés de EEUU de expulsar a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó este viernes desde Chipre a la intención publicada por Estados Unidos de expulsar a España de la OTAN. Tras refugiarse en la defensa de la legalidad internacional, Sánchez ensalzó lo "buenos aliados que somos de la OTAN" y el cumplimiento de los objetivos y capacidades fijados por la Alianza por parte de España. El gasto en defensa, con la negativa de España de fijarlo en el 5% del PIB para quedarse en el 2,1%, fue el origen de los choques con EEUU, que ha ido redoblando sus amenazas.

El jefe del Ejecutivo ha minimizado el órdago de la administración de Donald Trump al responder que "no trabajamos sobre emails, sino con documentos oficiales y posicionamientos, en este caso del Gobierno de Estados Unido", antes de participar en la segunda jornada de trabajo de la cumbre informal de los Veintisiete que se celebra en Nicosia. Se refería así a un correo interno del Pentágono revelado por la agencia 'Reuters' donde se sugiere la suspensión de España de la OTAN.

El Tratado de la Alianza carece de mecanismos para forzar unilateralmente la expulsión de uno de los aliados. Según el correo interno, la medida tendría un efecto limitado para las tropas de EEUU, pero un impacto simbólico significativo para los países miembros.

Más allá del gasto en defensa, las diferencias con EEUU se han intensificado después de que el Gobierno desautorizase el uso de las bases militares norteamericanas de Rota y Morón para operaciones relacionadas con la guerra de Irán. Una decisión que han seguido otros socios europeos y que Trump descalificó sacándolos fuera de los países "amigables". De hecho, la nota interna plantea asimismo presionar a Reino Unido revisando la posición estadounidense sobre la reivindicación de Londres sobre las Islas Malvinas.

Noticias relacionadas

Sánchez se ha mantenido firme en su posición del "no a la guerra" y ha replicado que si bien "a posición del Gobierno de España es clara" en referencia a la "absoluta cooperación con los socios", esta debe producirse dentro del marco "de la legalidad". En declaraciones a los medios antes de reunirse con el resto de los Veintisiete, el jefe del Ejecutivo ha querido mandar a la ciudadanía un mensaje de "absoluta tranquilidad" frente a la última amenaza de Trump a España. Esta se suma a otras previas, como la de cortar relaciones comerciales.