PP, Vox, Junts y PNV sentencian el decreto de vivienda ante el último llamamiento al acuerdo de Bustinduy

Yolanda Díaz y Ernest Urtasun han sido los dos únicos ministros que, en una bancada azul desierta, han escuchado al responsable de Consumo, Pablo Bustinduy, defender el real decreto de vivienda, ya sentenciado por PP, Vox, Junts y PNV. "Lo que van a votar ustedes es si la vivienda es un derecho de la ciudadanía o un activo especulativo para la acumulación financiera", les ha espetado el responsable de Consumo nada más citar el artículo 47 de la Constitución, donde se recoge el derecho a la vivienda. Nada de ello ha servido para convencer a las cuatro formaciones que, con sus 'noes' y abstenciones, tumbarán esta tarde la norma que prorrogaba los alquileres dos años y limitaba la subida de precios.

"Si hoy este Congreso tumba la prórroga de los alquileres, ese 'no' tendrá ante toda España cada uno de sus nombres y apellidos", les ha advertido Bustinduy. No obstante, uno a uno, los portavoces de los cuartos partidos han defendido su rechazo a la norma. La mayor expectación estos días ha estado en Junts, que ha despejado las dudas. "El Gobierno sabía perfectamente cuáles eran nuestras objeciones, tanto técnicas como de fondo y ha decidido ignorarlas. Nos trae el mismo decreto de nuevo sin haber hecho el trabajo a pesar de saber que Junts no lo podría avalar tal y como está", ha dicho la diputada posconvergente Marta Madrenas.

No obstante, ha evitado aclarar si votarán en contra o se abstendrán. De todas formas, cualquiera de las dos opciones hará que decaiga el real decreto ante el rechazo de PP y Vox y la abstención del PNV anunciada este martes. El diputado popular Daniel Pérez ha denunciado que la norma es "perjudicial" y que el Gobierno es "un auténtico circo" por impulsar política de vivienda que han llevado a una "situación límite". Así, ha tildado el decreto de "pastiche de ideología, incompetencia y mentiras". Sin embargo, no ha dado argumentos concretos sobre el rechazo de su partido.

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Disputa interna

A la derrota del Gobierno se suman las discrepancias internas. La ausencia de la ministra de Igualdad, Isabel Rodríguez, ha sido de lo más comentado en el pleno, tanto por socios del Ejecutivo como por los partidos de la oposición, que han afeado su falta de interés para solventar la crisis de la vivienda. Gerardo Pisarello, que ha salido en representación de Sumar, ha señalado que el PSOE no se ha implicado "lo suficiente" en la negociación. Una acusación que ha respondido el diputado socialista Ignasi Conesa, pidiendo no "errar el tiro" y equivocarse de adversarios.