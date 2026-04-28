El juicio de Kitchen supera las declaraciones de los líderes del PP sin preguntas del fiscal a Rajoy, Cospedal, Arenas y Sáenz de Santamaría

"No hay preguntas señoría". De esta forma ha reaccionado el fiscal del juicio Kitchen, César de Rivas Verdes-Montenegro, cada vez que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le cedía la palabra para que interrogara a los principales exdirigentes del Partido Popular que han sido citados como testigos: Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Soraya Sáenz de Santamaría, pero que no habían sido propuestos por el Ministerio Público.

En diferentes ocasiones De Rivas Verdes-Montenegro ha interrumpido las preguntas que la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, hacía a estos políticos del PP, al considerar que se estaba excediendo. En concreto, porque preguntaba sobre hechos que no se incluían en los escritos de acusación, sobre todo cuando hacía alusiones al caso Gürtel, una causa que ya ha sido objeto de sentencia en el Tribunal Supremo.

Sin embargo, el propio representante del Ministerio Fiscal sorprendió a todos los presentes cuando al interrogar al inspector de la Unidad de Asuntos Internos que investigó el caso, Gonzalo Fraga, le preguntó sobre si sabía quién era "el asturiano". El agente no tenía dudas al respecto: "el asturiano" o el "barbas" eran los apelativos que el comisario José Manuel Villarejo daba a Mariano Rajoy, el expresidente del Gobierno, que nunca había sido imputado en Kitchen.

María Dolores de Cospedal, a la salida de la Audiencia Nacional, donde ha declarado por el caso Kitchen. / José Luis Roca

"Una materia secreta"

Y este lunes la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, resaltó que el fiscal había "salido al paso" para alertar de que la acusación popular de Podemos, que ejerce el abogado Gorka Vellé, se había adentrado en "una materia secreta" al preguntar a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había participado en los seguimientos a Bárcenas.

Sin embargo, el letrado Gorka Vellé recordó al tribunal, pero también al fiscal, que había "un acuerdo de desclasificación de todo lo relativo a la operación Kitchen" y que su pregunta se centraba solo en esta operación parapolicial. Fue entonces cuando César de Rivas Verdes-Montenegro dio su apoyo a la pregunta: "Si es con relación a Kitchen por parte del Ministerio Fiscal no hay problema porque está desclasificado".

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. / Fernando Sánchez - Europa Press

De Rivas Verdes-Montenegro se incorporó en 2020 al caso Villarejo, justo después de que Ignacio Stampa abandonara la Fiscalía Anticorrupción y, por tanto, las pesquisas de Kitchen. Y tres años después fue el otro fiscal que inició el caso con Stampa en 2017, Miguel Serrano, el dejó el departamento encabezado por Alejandro Luzón. Por eso, en este juicio actúa en solitario.

Pérez de los Cobos

Por otra parte, este martes está citado, a petición de Anticorrupción, el coronel jubilado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que será interpelado sobre el uso de fondos reservados para pagar 2.000 euros mensuales al presunto confidente de la trama, el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos, también acusado.

Archivo - El Coronel Jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, durante un acto de la Guardia Civil / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también en el banquillo, declaró que De los Cobos era el responsable de la contabilidad de los fondos y de verificar su destino, si bien este coronel negó en instrucción que estuviese al tanto del pago con fondos reservados de la operación Kitchen al no tener información sobre los confidentes.

El miércoles está citado el inspector de la UDEF que investigó el caso Gürtel, Manuel Morocho, quien durante la instrucción habló de presiones "de toda la cadena de mando" y contó que había tomado medidas "de seguridad interna" respecto a ciertas diligencias, como ocultar el "registro" en la sede del PP.