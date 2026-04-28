Justicia
Peramato apuesta por que los fiscales comuniquen a sus superiores casos de "extrema gravedad", mediáticos o de aforados
La fiscal general del Estado ha indicado que el borrador de la instrucción "precisa los supuestos que han de ser considerados como de especial importancia o trascendencia"
EP
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha presentado este martes ante la Junta de Fiscales de Sala el borrador de la instrucción sobre el régimen de comunicaciones entre representantes del Ministerio Público que establece la obligación de comunicar a los superiores jerárquicos causas por delitos "de extrema gravedad", mediáticos o casos de aforados.
Así lo ha comunicado la Fiscalía General del Estado en una nota de prensa, en la que ha indicado que el borrador de la instrucción "precisa los supuestos que han de ser considerados como de especial importancia o trascendencia".
Sobre los casos de delitos graves, la Fiscalía General señala como ejemplo "los castigados con prisión permanente revisable, el terrorismo el genocidio o los delitos de lesa humanidad".
También incluye en los casos que se "deben comunicar" las "investigaciones seguidas contra personas aforadas, jueces, magistrados y fiscales", asuntos "con posibles repercusiones internacionales", además de "asuntos de especial impacto social o mediático" y procedimientos relacionados con grandes catástrofes o daños ambientales graves.
Este borrador, añade la nota, busca "dar seguridad a los fiscales acerca de los supuestos en que deban dar cuenta a las respectivas jefaturas" de los procedimientos que tramiten.
Además, establece "el modo en que deben transmitir la información", todo ello "para garantizar el principio de unidad de actuación que vertebra la actuación del Ministerio Fiscal".
La Fiscalía General señala que los trabajos para desarrollar esta instrucción se iniciaron en el año 2015 y "han sido el producto de un largo proceso de elaboración a cargo de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado".
Ahora, continúa, el borrador "se someterá igualmente al parecer de la Junta de Fiscales Superiores de las comunidades autónomas y la Junta de Fiscales Jefes Provinciales". Tras pasar por el examen por parte de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado de todas las aportaciones realizadas, "se remitirá un texto final a la Junta de Fiscales de Sala y, por último, al Consejo Fiscal", indica.
"Dichas comunicaciones se efectuarán respetando la estructura jerárquica, tanto territorial como de secciones especializadas, del Ministerio Fiscal, mediante una transmisión escalonada de la información", informa.
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