Sánchez defiende "intervenir" en el mercado del alquiler porque donde no se hace "los precios suben de manera desbocada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en el foro mundial de alcaldes que organiza Bloomberg en Madrid, Bloomberg CityLab. El jefe del Ejecutivo ha defendido que los gobiernos deben "intervenir en los mercados que no funcionan", como es el del alquiler de viviendas, porque "donde no se hace, los precios suben de manera desbocada; donde se actúa, hay resultados y donde no, el problema se agrava".

El mismo día que se vota en el Congreso el decreto sobre vivienda que ha impulsado el Gobierno, Sánchez ha situado la vivienda como "la principal razón de desigualdad en España" y ha puesto como ejemplo la gestión del Ejecutivo de España y del Ayuntamiento de Barcelona para frenar los precios frente a ciudades como Madrid, Budapest o Lisboa, donde "las familias destinan más del 70% de sus ingresos a vivienda", lo que supone "una fuente de injusticias incalculable".

Sánchez ha recordado la Ley de Vivienda de 2023 que aprobó su Gobierno, que permite crear zonas tensionadas para intervenir el mercado del alquiler y conseguir "una oferta de vivienda más asequible". Las comunidades del PP han rechazado aplicar esta norma, que sí aplica, por ejemplo, la Generalitat catalana.

Defender los "derechos de todos"

En presencia, por ejemplo, de los alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni, Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Londres, Sadiq Khan, Baltimore o Varsovia, entre muchos otros, Pedro Sánchez les ha reclamado que "protejan y defiendan los derechos de todos los ciudadanos", pero "sin importar el tiempo que llevan empadronados o su país de origen", ha aseverado, en referencia sin citarla a la nueva prioridad nacional que ha impuesto Vox en los acuerdos de gobierno autonómicos entre el Partido Popular y la formación de extrema derecha.

El presidente del Gobierno ha defendido también la regularización masiva de inmigrantes, resaltando que se trata de "un reconocimiento de derechos de los que ya viven en España". "Son nuestros vecinos", ha añadido, "y lo que hacemos ahora es reconocerles derechos y obligaciones para favorecer su integración en la diversidad". Una regularización, ha destacado también, que será "fuente de riqueza, prosperidad y dinamismo".

El presidente ha pedido "valentía" y "compromiso" a los alcaldes españoles para que abanderen el proceso de regularización en marcha porque las ciudades son las primeras en beneficiarse de ello. "Lo que estamos haciendo es favorecer su integración y, por tanto, fortalecer a nuestras sociedades", ha insistido.

En su intervención en el foro, ha querido poner de relieve la importancia que tienen las ciudades, un "valioso laboratorio" del que extraer las oportunidades que las crisis siempre traen consigo. "Ya no solamente gestionan lo local, también actúan, determinan el curso de lo global y, por tanto, transforman nuestras sociedades", ha subrayado.

Para Sánchez, "las ciudades son el principal tablero en el que se debe dirimir qué tipo de sociedad queremos ser". "Una sociedad abierta, rica y próspera", como ha dicho que es España, "o una sociedad cerrada y por tanto empobrecida en su unidimensionalidad". En su opinión, "las ciudades están llamadas a liderar la apertura, la integración y la acogida de la diversidad".

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La semana pasada, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior. Este plan ha contado con el rechazo de los gobiernos autonómicos del PP, liderados por el de Madrid, que, sin embargo, han dejado abierta la puerta a beneficiarse de la subida de recursos estatales para construir vivienda protegida.