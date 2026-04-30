Koldo dice que asumió el pago del piso de Jésica porque ella amenazó a Ábalos con difundir su vida privada

El juicio por el caso Koldo en el Tribunal Supremo ha contado este jueves con la declaración del que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, que ha manifestado, entre otras cuestiones, que él asumió personalmente el pago de los 2.900 euros al mes que costaba el piso que ocupaba la pareja del exministro en Plaza de España cuando el socio del comisionista Víctor de Aldama dejó de abonar esta renta porque "esta señorita" estaba amenazando con difundir su vida privada. "Saque el dinero de mi hermano y de Pati (por Patricia Úriz, su esposa) de lo poco que teníamos", ha señalado ante la Sala.

Koldo ha manifestado que "quería dejar muy claro" que Jésica Rodríguez él la conocía anteriormente a través del señor Aldama. "Como se gane la vida el ser humano creo que no deberíamos entrar, siempre que no sea delictivo", ha añadido. En primer lugar, afirmó que había buscado un lugar para alojarla sin que dicha orden procediera del ministro, para luego matizar que ambos le pidieron que les buscara "un piso de alquiler".

También sobre el asunto de Rodríguez -- se le acusa junto a Ábalos de colocar a esta mujer en las empresas públicas Ineco y Tragsatec-- ha negado que Jésica cobrara sin ir a trabajar, si bien no podía garantizar "dónde, cuándo" lo hacía o haberle pedido que no acudiera a la entrevista para lograr este trabajo.

Con respecto a Claudia Montes, la mujer que según la acusación fue 'enchufada' en la empresa Logirail, el asesor argumentó que las empresas filiales de Renfe siempre tenían vacantes, porque pagaban muy poco y “el señor Ábalos siempre ha intentado ayudar a todo al mundo, hasta a una persona que conoce de un solo día en un mitin en Asturias” y que luego “le mandó un mensaje por redes”. Tras recortar la foto del currículum que le había mandado Claudia Montes, porque “su foto era de cuerpo entero y entendía que su forma de vestir no era apropiada”, le mandó un mail al presidente de Renfe para ver si había huevo en alguna empresa pública, como finalmente ocurrió con Logirail.

García, que da nombre a la primera presunta trama de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez que llega al banquillo, ha comenzado declarando en la duodécima sesión del juicio en un tono tranquilo y respetuoso con el tribunal. "Prefiero ser tosco y sincero que de otra forma de ser", ha señalado sobre su forma de conducirse en la vida, mientras que en relación con su labor como asesor de Ábalos ha explicado lo que hacía era "intentar rellenar" la agenda del señor Ábalos para dar "respuesta posible a las necesidades que tuviera cada persona". En su tiempo libre, agendaba actividades relativas a la secretaría de Organización.

Preguntado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, si todo ello conllevaba recoger niños del colegio, comprar regalos para amigas del ministro etc. Koldo ha respondido que "el señor Ábalos trabajaba mucho" y él tenía que intentar quitarle de en medio "las cosas mundanas y pequeñas".

Aldama insinúa que Jéssica Rodríguez tenía un vídeo comprometedor de Ábalos / EP

Las mascarillas

Sobre la oferta de Soluciones de Gestión para la entrega de mascarillas, Koldo García ha afirmado no recuerda quién sela envío, pero le llegaron varias a su correo electrónico. "Llegaba de todo", ha señalado, para añadir que él se fijaba en el precio unitario de la mascarilla. "Me dije, no tengo ni idea ¿Qué hago?", ha añadido para explicar que "todo el mundo llamaba para conseguir material sanitario". En todo caso, no recuerda que esta oferta concreta le llegara a través de Víctor de Aldama.

Tampoco pudo recordar por qué esta empresa conocía detalles de la oferta de mascarillas días antes de se firmara la orden ministerial. "Medio mundo sabía que los Gobiernos buscaban material sanitario", ha señalado, lo que ha sido respondido por el fiscal: "¿Medio mundo sabía que Puertos del Estado compraría 8 millones de mascarillas?". El ex asesor ministerial ha zanjado la cuestión con un "creo que sí", para añadir que habría comprado todo el material sanitario que pudiera. "Si hubieran sido 16 también lo habría comprado", ha añadido.

En todo caso, ha defendido que él no tomaba ninguna decisión al respecto porque carecía de competencia. Lo que le quedó claro es que "no se pagaba un duro"si no se recibía el material, porque en ese momento todo el mundo adelantaba el dinero y "había mucha estafa".

“Lo único que le preocupaba al señor ministro era conseguir material sanitario”, ha afirmado Koldo García, para a continuación admitir que Víctor de Aldama le ayudaba en la parte logística, relativa a los aviones, al ser asesor de Air Europa. Ha asegurado que logró que las mascarillas vinieran en los asientos atadas con el cinturón. “Llamé a la Embajada china, al consulado… El trámite burocrático nos comía”, ha aseverado.

García comparece tras el comisionista Víctor de Aldama, quien en sus manifestaciones como coimputado en esta causa optó por reconocer pagos de hasta 4 millones de euros a Ábalos y Koldo en mordidas y disparar contra el PSOE, apuntando sin aportar ninguna prueba a que parte de ese dinero se habría utilizado para financiar ilegalmente al partido.

Credibilidad de Aldama

Por su parte, la defensa de Koldo presentó a última hora de ayer un escrito ante el Tribunal aportando prueba con la que trata de contrarrestar diversas manifestaciones realizadas ayer por el comisionista Aldama, una de ellas relativa a la imposibilidad de que se hubiera pensado en la empresa Have Got Time (en vez de Villafuel) para conseguir la licencia de operador en hidrocarburos en la que habría mediado Koldo en diciembre de 2020 por que la primera estaba siendo investigada en la Hacienda Nacional. Según esta parte, en dicha fecha el citado procedimiento judicial no había sido aún incoado.

También ha aportado documentación para contrarrestar lo manifestado por Aldama sobre el regalo que hizo a Joseba, hermano de Koldo, de un vehículo. Para la defensa, la falsedad de estos datos produce un 'efecto dominó' y "elimina la verosimilitud del relato" de Aldama. "Si el "soporte" de la declaración cae, la declaración queda desnuda y carece de la firmeza necesaria para sostener una condena", agrega.

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García, actualmente en prisión preventiva, fue chófer de Ábalos, antes de convertirse en su "hombre para todo", según revelan las conversaciones por whatsApp entre ambos y con Aldama analizadas por la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que alcanzan a la gestión de los contratos pero también a aspectos de la vida personal del exministro y su relación con varias mujeres, así como a sus encuentros con directivos de empresas en el restaurante La Chalana.