El PSOE aspira a mejorar resultados en Andalucía y garantizar la paz interna: "Si nos hundimos, puede pasar cualquier cosa"

El Partido Socialista se vuelve a asomar al abismo, esta vez en su federación más importante. La exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero se la juega en su tierra cuando las aguas aun no están del todo pacificadas en el PSOE-A. El límite del fracaso lo marca el peor resultado histórico del partido, los 30 escaños de las elecciones autonómicas de 2022, como coinciden en señalar varios dirigentes andaluces. Los cálculos de los más optimistas les dan esos 30 diputados o poco más. "Los restos de las ocho provincias pueden dar resultados sorprendentes, lo hemos visto hace nada en Castilla y León, con nueve circunscripciones, donde el PSOE ha subido dos escaños por muy pocos votos", asegura un dirigente del PSOE-A.

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo son "muy complicadas" para el PSOE, como ha reconocido el propio entorno de Montero. El Partido Popular y su presidente, Juanma Moreno, están fuertes. El barón popular no da miedo a nadie y cuenta con buena parte del voto de centro que antes votaba al PSOE, como reconoce un exalcalde. Y la polarización y la crispación de la política nacional perjudica en este caso especialmente a los socialistas.

Como admiten algunas fuentes del PSOE-A, un mal resultado podría hacer temblar los cimientos de la organización regional, la que más militantes aporta al PSOE. Por eso, mejorar o igualar el resultado de 2022 garantizaría la paz interna. Con la campaña electoral recién empezada, "nadie piensa en eso; la organización está activada y cada secretario provincial o local hará lo posible por mejorar los resultados de hace cuatro años, al igual que cada secretario local, que tiene sus elecciones municipales dentro de solo un año", explica un integrante de la Ejecutiva actual.

"Montero no ha venido a empatar el peor resultado"

Lo que está claro es que "María Jesús Montero no ha dejado la vicepresidencia del Gobierno de España para venir a empatar el peor resultado del PSOE andaluz", asegura un secretario provincial. Por lo que un mal resultado, marcar un nuevo mínimo histórico, "hará el día después muy complicado", señala una fuente socialista. "Y si nos hundimos, podría pasar cualquier cosa", añade un dirigente crítico. Eso sí, la mayoría de los socialistas consultados por EL PERIÓDICO consideran que a un año de las elecciones municipales, es difícil que la organización se abra en canal, salvo hecatombe el 17M. Y más cuando Montero seguirá contando con el apoyo del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Los críticos lo tendrían difícil para forzar una crisis en caso de debacle con las municipales y las generales previstas para 2027.

Los socialistas pueden sufrir para mantenerse en Sevilla, Huelva, Granada, Jaén o Cádiz, en este último caso por la fuerza de Adelante Andalucía. Además, hay consenso en el PSOE-A en que esta vez el miedo a Vox o polémicas como la de la prioridad nacional pactada por el PP y Vox en Extremadura y Aragón a quien en realidad benefician es al PP. "El miedo a la ultraderecha opera en este caso a favor de Juanma Moreno", relata un destacado dirigente andaluz ahora en la esfera nacional. "El presidente popular se ha hecho con muchos electores de centro que entienden que el sufragio más claro para que la Junta no dependa de Vox es el voto al PP", para que Moreno conserve la mayoría absoluta.

"La derecha está más activada"

En el cuartel general socialista de Sevilla aseguran que la organización está "totalmente activada". Y ahora toca activar a los votantes, ya que "la derecha está más activada que nosotros", reconocen, por lo que ahora "tenemos que espabilar".

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"Nuestro enemigo no es Vox, ni el PP, es la abstención, por eso necesitamos movilizar a tope", explican desde la dirección del PSOE-A. Para ello, Pedro Sánchez tendrá más participación en esta campaña que la que tuvo en Extremadura, Aragón o Castilla y León, con cuatro mítines en estos 15 días -Málaga, Cádiz, Granada y Sevilla-, además de los dos que tuvo en la precampaña. Además, numerosos ministros desfilarán por las ocho provincias andaluzas en actos sectoriales para explicar su gestión. Por último, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también se volcará. Zapatero ya tuvo un papel importante en la movilización de los socialistas en la campaña de Castilla y León, en la que el PSOE fue mejorando posiciones a medida que se acercaron los comicios.