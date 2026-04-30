México
Sheinbaum se reúne con Albares y recibe su invitación para la Cumbre Iberoamericana
EFE
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles en Palacio Nacional de Ciudad de México al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien le entregó "en persona" la invitación del rey Felipe VI para que la mandataria mexicana acuda a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, que se celebrará en noviembre próximo.
Sheinbaum y Albares conversaron sobre la "relación bilateral" entre España y México, según informaron fuente del ministerio de Exteriores de España.
El encuentro, que no estaba previsto en la agenda oficial, se produce apenas unos días después de que los dos países simbolizaran la normalización de sus relaciones en Barcelona, con la reunión entre el presidente el Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta Sheinbaum.
El ministro español, en su tercera visita a México, tiene previsto reunirse esta tarde con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, con el que firmará el Acta de la Comisión Binacional España-México, en "reflejo de la buena salud de las fraternales relaciones existentes entre ambos países", según el comunicado oficial.
España y México escenificaron en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebró el 18 de abril en Barcelona, la normalización de sus relaciones diplomáticas desde que tanto el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como su sucesora, Claudia Sheinbaum, pidieran una disculpa de la Corona española por los agravios de la conquista de América.
El mes pasado, Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo "mucho abuso", unas palabras que fueron acogidas con satisfacción por la mandataria mexicana.
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