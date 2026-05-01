Gavira (Vox) recuerda a Moreno que "la moderación no se come" y no soluciona problemas

Jaén, 1 may (EFE).- El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha dicho este viernes, en referencia al presidente andaluz y candidato del PP, Juanma Moreno, que “la moderación no se come” porque, ha añadido, “no soluciona los problemas del empleo y de los servicios públicos”.

Durante un mitin celebrado en Jaén, junto al líder nacional de Vox, Santiago Abascal, Gavira se ha referido a la candidata socialista, María Jesús Montero, como “el último gran insulto y desprecio de Pedro Sánchez a Andalucía”, por haber sido la “pagadora de los chantajes a (Carles) Puigdemont o a los terroristas de (Arnaldo) Otegui”.

Gavira ha reiterado la máxima de Vox de que “los españoles, primero” ante un proceso de “regularización masiva de migrantes” que, ha dicho, “acabaremos pagando los andaluces”.

“Los andaluces tenemos unas listas de espera y unas cifras de paro interminables, pero eso no es hablar mal de Andalucía, eso es hablar mal de los políticos que hemos tenido en Andalucía en los últimos 40 años, el PP ahora y el PSOE antes”.

Gavira se ha referido a Moreno: “Esto no va de tener un presidente simpático, que caiga mejor o peor, de lo que va es que tengamos un Gobierno en Andalucía que garantice la prioridad nacional y que los españoles vamos a ir los primeros siempre”.

“No queremos moderación, la moderación no se come, no soluciona Juanma Moreno los problemas del empleo y de los servicios públicos que tenemos en Andalucía. Queremos un Gobierno que diga bien alto que los españoles, los primeros”, ha enfatizado.

Ha apostado por que el Ejecutivo andaluz "defienda al campo, esté en contra de las miserias de Mercosur, no arranque olivos y ponga placas, y que se abroche el cinturón y acabe con el despilfarro político y se bajen los impuestos en Andalucía”.

“Tenemos una oportunidad histórica en Andalucía para unirnos a esa ola de sentido común que están teniendo en Extremadura, Aragón y que vamos a tener también en Castilla y León”, ha proclamado Gavira.

En su opinión, "no caben medias tintas" frente a los que están "empobreciendo y sustituyendo a los nacionales por los de fuera", por lo que ha instado a no ponerse "de perfil contra la mafia de (Pedro) Sánchez".