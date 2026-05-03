Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Rollo ZaragozaReal ZaragozaCambios aeropuerto ZaragozaNuevos consejeros Gobierno de AragónRodaje 'Por cien millones'Julián Casanova
instagramlinkedin

Oriente Medio

El ministro de Exteriores iraní informa a Albares del curso de las negociaciones con EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores español le ha reiterado el apoyo a la vía diplomática y a la negociación en curso para alcanzar una paz definitiva

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (archivo)

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (archivo) / Europa Press/Contacto/Sha Dati - Archivo

EFE

Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manual Albares, y su homólogo iraní, Abbas Araqchi, han mantenido una conversación en la que éste le ha detallado el estado de las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Durante la conversación, que se ha producido a petición del ministro iraní, Albares le ha reiterado el apoyo español a la vía diplomática y a la negociación en curso para alcanzar una paz definitiva, han informado a EFE fuentes de Exteriores.

La comunicación entre ambos ministros se produce en un momento en el que Irán ha confirmado que ya ha recibido a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a acabar con la guerra, cuyo contenido está analizando antes de emitir una respuesta oficial.

“La posición de Estados Unidos sobre la propuesta de Teherán ha llegado a Irán a través de Pakistán”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la televisión estatal.

El diplomático explicó que la postura estadounidense “está siendo evaluada” y que, una vez concluido el análisis, Irán presentará su respuesta.

Noticias relacionadas

Bagaei insistió en que la propuesta iraní “está centrada exclusivamente en poner fin a la guerra” y subrayó que “los asuntos relacionados con el programa nuclear no tienen absolutamente ningún lugar” en ese plan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents