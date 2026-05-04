Sumar presiona al PSOE para sacar otro decreto de prórroga de alquileres y enviará un nuevo texto a los partidos

Sumar presiona al PSOE para aprobar de nuevo la prórroga de contratos de alquiler al Consejo de Ministros después de que el Congreso tumbara el texto la semana pasada, con el voto en contra de PP, Vox y Junts. El socio minoritario de coalición avanza que esta misma semana enviará un nuevo texto a los distintos grupos parlamentarios para volver a negociar y lograr una "propuesta de consenso" que les permita aprobarlo de nuevo al seno de Gobierno, esta vez sí, con los apoyos cerrados previamente.

Este segundo intento llega después de que los cinco ministros del ala minoritaria de la coalición aproabran el pasado marzo el decreto de la prórroga no sin grandes dificultades, y sólo tras un pulso inédito dentro del Ejecutivo de coalición, negándose a entrar en la reunión del Consejo de Ministros hasta que se incluyera el texto, obligando a retrasar la cita dos horas.

"La prórroga tiene que volver a llegar al Congreso cuanto antes y nos vamos a parar hasta lograrlo", defendió el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, este lunes en la rueda de prensa conjunta de los partidos de Sumar. El dirigente aseguró que la "voluntad es intensificar los contactos con los grupos y tratar de perimetrar una nueva propuesta" que permita su aprobación en el Congreso.

"Vamos a trabajar para volver a traer un real decreto ley en base a lo que se debatió y se escuchó en el Congreso", continuó Urtasun, que en distintas ocasiones mostró su voluntad de lanzar de nuevo la prórroga de alquileres mediante la fórmula del decreto ley, por considerar que "es lo que nuestros ciudadanos nos están pidiendo", después de que el anterior decreto, que cayó en el Congreso, permitiera a "miles de personas ejercer su derecho" y solicitar la prórroga de contratos que expirasen este año o el que viene y evitar así la subida de precios de la renovación.

Este segundo intento se produce después de que Sumar se abriera la semana pasada a hacer concesiones a Junts y apoyar las bonificaciones a los caseros y la reducción del IVA franquiciado a pequeños autónomos, tal como había pedido el partido de Carles Puigdemont. Una oferta de última hora que no permitió sin embargo el 'sí' de los posconvergentes, al no tener el compromiso del Ministerio de Hacienda -dependiente del PSOE- de que esas medidas se iban a implementar. En Sumar acusaron al ala socialista del Gobierno de no implicarse en la negociación, y es por eso que buscarán ahora el apoyo del resto de grupos, incluyendo sus condiciones, para presionar a su socio de coalición.

Fuentes de Sumar destacan que el discurso de Junts en el Congreso sobre el debate de la prórroga fue "muy técnico" y que no llegó a oponerse a la medida, sino que se amparó en cuestiones salvables. La propia portavoz parlamentaria de Junts, Mirian Nogueras, defendió en una entrevista la semana pasada que "nunca hemos dicho que estemos en contra de la prórroga", unas palabras que dan oxígeno a Sumar para insistir en su nueva propuesta.

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Nada más decaer el Congreso, el Ministerio de Vivienda dejó clara su voluntad de volver a recuperar la iniciativa, después de que Sumar se apropiase de la bandera de los precios del alquiler. Así, en el ala socialista anunciaron su intención de avanzar en dos asuntos: por una parte, la regulación de los contratos de alquiler por habitaciones y por temporadas, con una ley que está ya en trámite en el Congreso de los Diputados; y por otra, con bonificaciones a los propietarios que no suban los precios del alquiler en la renovación. En Sumar advierten sin embargo que sólo apoyarán esta medida si el mismo texto incluye la prórroga de contratos, de manera que los propietarios afectados por esta prórroga obligatoria puedan verse recompensados en su declaración de la renta.