El abogado de Aldama defiende que Ábalos y Koldo ya estaban previamente "corrompidos" por la trama en Navarra de Santos Cerdán

El abogado del comisionista Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, ha basado su defensa en el hecho de que el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García "ya estaban corrompidos" cuando les contactó en el Ministerio de Transportes, puesto que el contrato con Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas por sí solo no "dimensiona" realmente la organización criminal de la que se acusa en este procedimiento, cuyo origen esta parte sitúa en 2015, por la relación de Koldo García en Navarra con el que fue secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Durante la exposición de sus conclusiones provisionales, el letrado recordó que la propia UCO habla en sus informes de "organización criminal ya asentada" y ha destacado que todas las manifestaciones y el "comportamiento titánico" de su cliente han permitido abrir diferentes líneas de investigación, como la que ha dado lugar a la apertura en la Audiencia Nacional de una investigación sobre los pagos del PSOE.

También dijo que por esta razón "tienen una lectura" las demandas presentadas por el propio presidente del Gobierno y Santos Cerdán, y después por el ministro Félix Bolaños, contra Víctor de Aldama. "La organización no se puede trocear", defendió, para subrayar la importancia de las relaciones de Ábalos con personalidades como otros ministros, presidentes de comunidades autónomas o altos cargos ministeriales.

Choclán citó igualmente la "oportunidad de negocio" en suelo de la SEPI que desveló el último audio aportado por Aldama una vez iniciado el juicio para argumentar que su cliente "es más que un instrumento", puesto que "se le capta" para otros intereses, como las relaciones con Venezuela (a través de la carta dirigida al jefe opositor Juan Guaidó). También le describió como "un recaudador de fondos" para sí "y para el partido" del que formaban parte Ábalos y Koldo.

Así, el abogado ha destacado que su cliente decidió colaborar con la justicia y ello supuso "una entrega a los brazos de la acusación" que requiere un premio que debe concretarse en la aplicación de una atenuante de confesión muy cualificada. No obstante, ha negado que haya existido un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, aunque sea habitual hacerlo y hubiera asegurado una pena menor para su cliente para que ningún delito tuviera una pena cercano a los dos años de cárcel, lo que evitaría su ingreso en prisión, en función de una colaboración "que está prevista en la ley".

Aportación de Aldama

"Hemos tenido que oír aquí que el señor Aldama coaccionaba a Jésica Rodríguez", es alucinante, ha indicado el abogado de la defensa en relación con el pago del alquiler que ocupaba en la madrileña plaza de España la amante del ministro. También se refirió a que se ha acreditado que la letra de Koldo es la que aparece en unos documentos con adjudicaciones de obras que aportó su cliente y que también se investigan en la Audiencia Nacional.

"¿Qué más podemos hacer?", ha añadido, enfatizando así que la intervención de Aldama "ha permitido iniciar investigación de hechos más graves" que los que iniciaron la investigación, como los que permitieron imputar a Santos Cerdán tras hablar su cliente del "cupo vasco".

"El delito se comete desde las instituciones, pero esas instituciones no son el señor Aldama", ha añadido el letrado para subrayar que es "loable" que su cliente diera el paso de confesar y aportar nuevos hechos que refuerzan el delito de cohecho señalado con el pago de 10.000 euros periódicos. "Lo importante es la lucha contra la corrupción y el ciudadano que contribuye a identificar nuevos integrantes de una organización desconocidos por la investigación policial". Según Choclán, el tribunal tiene la oportunidad de fijar doctrina sobre esta situación que es "soberana" por encima de lo que puedan considerar los ciudadanos o el propio Gobierno.

La acusación popular

Choclán ha defendido su informe de conclusiones después de las siete acusaciones populares, cuya dirección letrada corresponde al PP. El abogado de este partido, Alberto Durán, que pide 30 años de cárcel tanto para el exministro como para el que fuera su asesor en Transportes, Koldo García, modificó su petición de pena para el comisionista Víctor de Aldama, que pasó así de siete años a cinco años y dos meses de prisión, al considerar que su colaboración con la justicia ha sido determinante en la averiguación de los hechos. Ninguna de estas penas supera los dos años de cárcel, lo que en la práctica facilita que Aldama evite la entrada en prisión.

Durán ha comenzado su informe defendiendo el ejercicio de la acusación popular como una figura "quijotesca" que representa a "millones de españoles". También se ha referido a la colaboración de todas las personadas en esta causa "menos una", en alusión, sin citarla, a la que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), cercana al PSOE, "que ha aparecido sorpresivamente sin colaborar en nada", para mostrar su protesta por la rebaja realizada a Aldama y tratar de poder defender su propio informe de conclusiones.

Durán ha destacado el papel del denunciante de este asunto ante la Fiscalía Anticorrupción (fue el PP de Madrid) y el papel de los medios de comunicación, así como el trabajo "callado, contundente y profesional" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de Anticorrupción "en una situación difícil" de esta institución en España. "La Fiscalía ¿De quién depende?" ha añadido, parafraseando al propio presidente del Gobierno.

Señoritas en pandemia

"Mientras los ciudadanos se morían a miles cada día", ha señalado, se hacían negocios con mascarillas el ministro y su "escudero" Koldo García "llenaba coches oficiales de señoritas", "enchufaba a sus amantes en empresa públicas" o buscaba destinos vacacionales "para que se relajara". En cuanto a Aldama, ha manifestado que su intención era "corromper a quien estaba presto para ser corrompido" y ha destacado el inicio de la organización criminal en el viaje de México de 2019, a partir del cual el que el empresario "se incrustó" en el ministerio.

Destacó también que Ábalos no ha podido dar una explicación plausible al capítulo del piso de la Castelllana que Aldama le ofreció con una opción de compra que le hubiera permitido acceder a adquirirlo a mitad de precio, aunque luego no se produjera, y lo ha relacionado con la "compra de cupos del petróleo" en dicho momento gracias a la intervención del comisionista. Como en ese momento Ábalos disfrutaba del piso del Ministerio, la acusación no encuentra razón para que buscara ese alquiler en dicho momento.

También considera acreditados los pagos periódicos de 10.000 euros a Ábalos y Koldo a lo que añaden el pago del piso que ocupó Jésica Rodríguez, pareja de Ábalos y otras "contribuciones especiales" que Aldama ha reconocido que les pagó y se suman a lo que ya investiga la Audiencia Nacional como comisiones por obra pública.

A partir de septiembre de 2021 la UCO ha señalado nueve encuentros entre Joseba, el hermano de Koldo, y el comisionista, que esta parte enlaza con un posible conocimiento por parte de la trama de que podrían estar siendo investigados. No cree que se tratara de la venta de un coche, ya que nada se dice de ello en las comunicaciones incautadas, sino de que se trataba de seguir recibiendo el dinero a través de esta persona, que viajaba a República Dominicana para ello, aunque Joseba dijera que era para "conocer a una mujer y comprar puros". En cuento al piso de plaza de España de Jésica, ha señalado: "El ministro sabía que no iba a pagar un duro por esta casa, que se lo iban a pagar".

"El ministro nos ha hecho un lamento de la intimidad de su novia, diciendo que había sido reventada, pero quien la reventó fue su propio abogado, que preguntó en esta Sala si era prostituta", dijo Durán, para añadir que la acusación popular había decidido "no airear" ciertas cosas que obran en una de las piezas de la causa porque "son vergonzosas", alusivas a "personas" que coincidían con el ministro en sus viajes oficiales por España o el extranjero.

Sobre la situación patrimonial de los acusados, Durán ha reconocido que "enriquecerse es una aspiración de cualquier persona", pero hacerlo con dinero público es una conducta criminal. Ha destacado en este punto que Ábalos no sacara dinero de sus cuentas durante su etapa ministerial o que "un ministro de España gane tan poco que un asesor tenga que financiarle". No entiende que no se domiciliaran gastos como la pensión de alimentos de su hijo, el pago de una hipoteca que se pagaba con el efectivo que se ingresaba en una cuenta o que se refieran al dinero como "chistorras", "soles" o "lechugas", porque estos son "usos propios de una organización criminal". No le cuadra que ese dinero procediera del PSOE, como trató de decir Koldo, porque "si eso fuera así, serían reembolsos de gastos anticipados".

Esta parte ha lamentado que la auditoría interna encargada por el actual ministro de Transportes haya sido "denostada" por las defensas y cuestionó que el juicio se haya defendido la necesidad de comprar mascarillas. En él se cuestiona el destino de más de seis millones de ellas y que seis años siga habiendo en el ministerio.

Mano derecha de Montero

Durán no ha perdido la oportunidad de cargar contra el que fuera mano derecha de María Jesús Montero en Hacienda, Carlos Moreno, porque aparece relacionado con pagos realizados por Aldama y calificó de "extraña" la gestión que realizó sobre una deuda del comisionista como le pidió Koldo con un "pantallazo".

Tampoco sobre el rescate de Air Europa, que calificó de "información privilegiada" la que Aldama daba a su jefe, el CEO Javier Hidalgo, que le permitió ser el primero en solicitar la ayuda. Sobre la nota de prensa elaborada sobre las intenciones del Gobierno, se pregunta el abogado del PP por qué el ministerio realiza este movimiento, en el que se implica desde el ministro al secretario de Estado, que considera un "favor" al empresario.

En cuanto a la casa de La Alcaidesa, en Cádiz, destacó que Ábalos alquilara precisamente una vivienda que había sido comprada por un empresario interesado en la obtención de una licencia. "Más casualidades no existen", ha añadido. La reunión en Industria se produjo solo un día después de que Ábalos mandara a su asesor las fotografías de las casas en las que estaba interesado, según recordó. Según Durán, Aldama encontró "un pagano" en Claudio Rivas y recordó uno de los mensajes intervenidos entre Leonor González Pano, dueña formal de la empresa de Rivas que pagó la casa, Have Got Time, y su pareja: "Ha sido pillar la casa y darle al botoncito"

Sobre la contratación de Jésica Rodríguez ha afirmado que "no fue un procedimiento, sino un enchufe del ministro para enchufar a su querida", que fue acompañada por el asesor del ministro a Ineco, donde fuera contratada. Ha negado que le pareciera "coaccionada" cuando se le preguntó si trabajaba o no. "Sí lo parecía cuando se le preguntó si era prostituta", ha agregado. "Nada de esto es normal, como que se monte un follón por los vales de comida que obliga a intervenir a la presidenta de Adif que terminó con un cartel como el de los hoteles de 'no molestar'", ha señalado.

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El abogado del PP apuntó a que "Ábalos hace lo más grande, como dijo el jefe de la UCO, y se encarga de abrir el camino" porque también era secretario de organización del PSOE y extiende una "esfera de influencia totalmente innegable". Y de hecho los "tentáculos" se extendieron hasta finales de 2022.