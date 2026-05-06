Críticos de ERC presentan una denuncia interna contra Rufián por "deslealtad al partido"

El Col·lectiu Primer d'Octubre, uno de los sectores críticos de ERC más activos, ha presentado este martes una denuncia interna contra el portavoz de la formación en el Congreso, Gabriel Rufián, por "deslealtad con el partido". Le acusan de haber desarrollado en los últimos meses una actuación política que "se aleja de manera evidente de los posicionamientos oficiales" acordados por los órganos internos de la formación. Se refieren a la insistencia de Rufián por defender que ERC impulse un frente de izquierdas en las próximas elecciones generales.

La denuncia interna se ha presentado ante la Comisión de Garantías de ERC, el órgano que se encarga de dirimir las disputas internas en la organización. En el texto alegan que Rufián está impulsando una "estrategia política propia" con la busca "liderar" un "nuevo espacio de izquierdas a nivel estatal" y recuerdan que esta apuesta política no se sustenta en ningún "mandato orgánico", es decir, que no ha sido avalada ni por la dirección ni por el consejo nacional. También exponen que todo esto "genera confusión entre la militancia y el electorado, además de que "perjudica la credibilidad del partido" y compromete su "coherencia política y estratégica".

Este sector crítico de ERC, que lidera Xavier Martínez-Gil, reclama que se abra una investigación interna contra Rufián y que se "tomen las medidas disciplinarias pertinentes". También consideran que de forma cautelar, mientras se llevan a cabo las pesquisas, Rufián debería ser apartado de su función de portavoz en el Congreso. En un comunicado posterior, han cargado contra el líder del partido, Oriol Junqueras, al que acusan de "falta de liderazgo" y de ser "incapaz de responder y frenar personalmente a Rufián".

Xavier Martínez-Gil, Àngel Ruiz y Joan Segarra entregando los avales insuficientes para liderar ERC. / MARC PUIG I PÉREZ / ERC

Fuentes próximas a Rufián consultadas por EL PERIÓDICO han asegurado que el portavoz en el Congreso expresa "todo el respeto a la libertad de todo el mundo a decir lo que considere". La dirección de Junqueras no comparte el frente de izquierdas de Rufián, pero no se ha planteado ni sancionarlo ni retirarle sus funciones. Por ahora, se ha limitado una y otra vez a rechazar esta propuesta de unidad de las izquierdas. La última vez fue cuando el propio Rufián hizo un acto en Barcelona para defenderla. Al día siguiente, la cúpula del partido le dio un nuevo portazo a la idea.

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Está por ver qué posibilidades tiene una denuncia así de prosperar, pero la iniciativa de los críticos de ERC vuelve a poner sobre la mesa una cuestión recurrente: que Rufián defiende un frente de izquierdas que no está contemplado en la hoja de ruta actual del partido. Esto genera incomodidad tanto a la dirección como a una parte de la organización que se opone con vehemencia a la iniciativa. Sin embargo, Rufián no está solo en su idea. En febrero nació una corriente interna liderada por el exdiputado Joan Tardà que defiende esta unidad de las fuerzas de izquierdas. El debate está servido.