La ministra de Defensa asegura que sólo irán al Gómez Ulla aquellos españoles que "voluntariamente quieran"
Defensa prepara un avión medicalizado para llevar a los pasajeros a Torrejón antes de su ingreso en cuarentena
EFE
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha pronunciado en público por primera vez sobre la crisis del Hantavirus. Su cartera es la responsable de recepcionar a los españoles a bordo del crucero y trasladarlos en un avión militar desde las Islas Canarias hasta el hospital Gómez Ulla, en Madrid.
Sin embargo, según ha adelantado Robles, sólo se trasladará a “los que voluntariamente quieran, porque las medidas que se toman tienen que ser voluntariamente”. Así, ha insistido en que aquellos que “voluntariamente quieran” tendrán que “firmar un consentimiento informado de que estarán tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas”.
Robles no ha querido entrar en más detalles sobre el tiempo de aislamiento, pero ha querido insistir en que “el Ejército del Aire y del Espacio está preparando el avión medicalizado” y que los pacientes “llegarán a Torrejón, se les harán los análisis necesarios y luego, los que quieran, insisto, tienen que firmar un consentimiento”.
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