Mónica García defiende que ha informado a Clavijo y pide dejar de lado la "polémica política"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reiterado este miércoles que ha estado informando al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la gestión del crucero afectado por un brote de hantavirus, y considera que «no toca» entrar en la «polémica política» después de que el dirigente autonómico se haya mostrado en contra de que el barco llegue a Canarias.

García ha hecho estas declaraciones desde La Moncloa, después de una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros, en la que han decidido que el MV Hondius llegue al puerto de Granadilla, en Tenerife, previsiblemente el próximo sábado 9 de mayo.

Desde primera hora de este miércoles, Clavijo ha cargado contra el Gobierno central, especialmente contra García, a la que acusó de no informarle ni explicarle lo que considera un «cambio de criterio» para que finalmente el barco arribe a las islas.

El Gobierno canario, invitado a las reuniones

La titular de Sanidad ha rechazado estos señalamientos y ha asegurado que desde su departamento han compartido con el Gobierno autonómico toda la información disponible. Además, ha señalado que ella misma ha hablado con Clavijo en las últimas horas y que los equipos técnicos han estado en contacto continuo.

«Hemos tenido comunicación permanente a todos los niveles para compartir la información, evaluar riesgos y coordinar la respuesta», ha asegurado, recalcando que han estado «en contacto estrecho» y que van a seguir estándolo.

Además, ha indicado que el Gobierno canario estará invitado a las reuniones que se lleven a cabo a partir de este momento entre los países europeos que tienen nacionales entre los pasajeros, en las que se van a coordinar los protocolos de repatriación. En los próximos días, mientras el barco llega a la costa canaria, tendrán «todas las reuniones y todo el contacto que haga falta», ha asegurado.

En la misma línea, fuentes gubernamentales señalan que, en situaciones de este tipo, la colaboración institucional es fundamental y deseable, y se muestran convencidas de que contarán con la ayuda de Canarias. No obstante, consideran que el Gobierno autonómico no se puede negar a recibir el barco.

Viene a España por petición de la OMS

Clavijo pidió que el barco no hiciera escala en Canarias y que las repatriaciones se hicieran desde Cabo Verde, donde se encuentra fondeado en estos momentos. Sin embargo, tanto García como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha comparecido junto a ella, han defendido que tomaron esa decisión por la petición que hizo en la víspera la Organización Mundial de la Salud, OMS.

Este organismo internacional, señalan, indicó que el barco tenía que ir a Canarias al tratarse del lugar más cercano en el que se pueden garantizar las condiciones «de seguridad» y proteger la salud pública frente a la infección.

«La Organización Mundial de la Salud es la que nos determinó y la que nos pidió ayer que fuera a las Islas Canarias y que fuera España, el país con el puerto más cercano en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, para atender la situación», ha indicado García.

En la misma línea, Marlaska ha defendido que la decisión de que el barco llegue a Canarias parte de la petición de la OMS, que considera a España el país con el puerto más cercano «con las capacidades técnicas plenas para asumir una emergencia de estas características», ha trasladado.

Para Marlaska, las capacidades de España y el hecho de que sea un país miembro de la UE han determinado que el MV Hondius ponga rumbo a Canarias y no se quede en Cabo Verde. En suelo de la UE, y mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil, se garantiza la repatriación de todos los pasajeros y tripulantes «en las condiciones de mayor seguridad», ha trasladado.

Por humanidad y obligación legal

Esta decisión también se ha tomado «por humanidad y por razones éticas y morales», según ha expresado el ministro, señalando que en el barco viajan más de 140 personas, entre ellas 14 ciudadanos españoles, que se están enfrentando a una «situación sanitaria grave» y «necesitan ayuda».

Pero, además de estas obligaciones éticas y morales, se suman otras de tipo legal y jurídico, según ha apuntado Marlaska, que considera que España está obligada a prestar esta atención por el Reglamento Sanitario Internacional y por «distintos convenios» de la Organización Marítima Internacional, además de por la propia Constitución española, que dice que las autoridades deben auxiliar y proteger a los ciudadanos nacionales, según ha indicado.

Respecto al nivel de preocupación que hay en el Gobierno, la ministra de Sanidad ha dicho que están «atentos» y que desde la víspera hacen un seguimiento «minuto a minuto» junto con la OMS y la Comisión Europea.

«Siempre que hay una alerta de estas características, tenemos que activar todas las precauciones y todos los niveles de coordinación», ha subrayado.

Torres llamará a los afectados y a los presidentes autonómicos

En la reunión de este miércoles en Moncloa, en la que Sánchez convocó a García y Marlaska; al ministro de Exteriores, José Manuel Albares; al titular de Transportes, Óscar Puente; y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, decidieron activar el mencionado Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Desde ahora, los países de la UE con nacionales implicados llevarán a cabo una serie de reuniones para coordinar la repatriación de sus ciudadanos. Aunque se tendrá que debatir en este foro, la principal opción es que cada Estado aporte un avión para trasladar a los afectados a sus respectivos países, según fuentes gubernamentales.

Sánchez y los ministros también tomaron la decisión de que el barco arribase al puerto de Granadilla de Abona, que consideran idóneo porque es una ampliación del puerto de Tenerife con poca actividad y que, además, se encuentra cerca del aeropuerto.

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El Gobierno, además, se pondrá en contacto con los 14 españoles afectados que se encuentran en el buque y con sus familias para explicarles el proceso y trasladarles un mensaje de tranquilidad. Asimismo, el ministro Torres llamará a los presidentes autonómicos que tienen ciudadanos en el barco: Comunidad de Madrid, Cataluña, Asturias, Castilla y León, Galicia y Comunidad Valenciana.