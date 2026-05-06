CASO BEGOÑA GÓMEZ
Peinado insiste en que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado y que su cátedra recibió una "retribución encubierta" por ser la mujer de Pedro Sánchez
El juez rechaza los recursos de la mujer del presidente del Gobierno, de su asistente y del empresario Juan Carlos Barrabés en un auto de 5 de mayo de 25 páginas, en el repite palabra a palabra los mismos argumentos que plasmó en una resolución de 11 de abril
El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos que presentaron la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de su asistente en Moncloa, María Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés, y en un auto de 5 de mayo insiste en que deben de ser juzgados por un jurado popular.
El instructor reitera en su resolución, en la que repite palabra a palabra la mayor parte de un auto de 11 de abril de 39 páginas, que desde la llegada de Pedro Sánchez, "primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC, que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional".
Asimismo, el magistrado explica que atribuye un delito de corrupción en los negocios a Gómez porque "el patrocinio o la financiación pudiera ser solo la 'fachada' de una retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno del esposo de la investigada, y ello en tanto en cuanto estas empresas se presentan a numerosos procesos públicos de adjudicación".
José María Torres
Por otra parte, en una providencia de 5 de mayo, el magistrado llama a declarar el 14 de mayo como testigo a José María Torres, presidente de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes). Tal y como informó este diario, Begoña Gómez utilizó el apoyo de Conpymes, la patronal promocionada por el Gobierno de Sánchez, para pedir la renovación de su Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según especifica un acta de la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento de la mencionada cátedra.
La esposa del líder del Ejecutivo socialista solicitó "la renovación por cuatro años de la Cátedra Extraordinaria", prosigue el documento, que destaca que Begoña Gómez "tiene redactado el documento borrador inicial" que rubricó, "según se manifiesta, también por Conpymes". Se da la circunstancia de que en octubre de 2020 la empresa Numintec, cuyo presidente era el propio Torres, solicitó sumarse a los patrocinadores iniciales, según diferentes publicaciones aparecidas en prensa. Este empresario fue nombrado presidente de Conpymes a finales de 2021.
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