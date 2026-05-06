Felipe VI invoca la memoria histórica como dique frente a las "derivas autoritarias"

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile se ha llevado este año el Premio de Derechos Humanos Rey de España que ha entregado este miércoles Felipe VI. Su principal objetivo es dar visibilidad a las violaciones sistemáticas de la dignidad humana cometidas por la dictadura militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. La primera piedra de ese edificio la puso la que entonces era presidenta del país, Michelle Bachelet, el 10 de diciembre de 2008. Bachelet fue víctima de Pincohet. Estuvo detenida y torturada junto a su madre en 1975 después de que su padre, el general Alberto Bachelet, falleciera en prisión tras ser maltratado también por oponerse al golpe de Estado que había dado el sátrapa.

El acto de entrega del galardón ha tenido lugar en la Capilla de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares (Madrid), puesto que el premio lo conceden anualmente esa institución académica y el Defensor del Pueblo. En su discurso, el jefe de Estado ha hecho una defensa de la memoria como herramienta cívica y política, vinculándola a la protección de los derechos fundamentales en un contexto de “derivas autoritarias”.

La directora ejecutiva del Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile, María Fernanda García Iribarren, interviene durante el acto. / FERNANDO VILLAR / EFE

Sin emplear la expresión memoria histórica —de fuerte carga política en España—, el Rey ha construido su intervención sobre la idea de la memoria como ejercicio activo y compartido. "Recordar es una tarea del presente, no del pasado", ha afirmado, para subrayar que el reto no está en el mero recuerdo, sino en su función en el presente. En esa línea, defendió que "es importante hacer memoria juntos" especialmente en un escenario global, ha apuntado en otro momento, de "profundas transformaciones". "Debemos proteger siempre —y a toda costa— la dignidad de la persona, que toma cuerpo en el ejercicio de sus derechos y libertades, y se funda en nuestras leyes, instituciones y constituciones democráticas. Esa es nuestra mejor garantía frente a las derivas autoritarias", ha declarado.

"No remover las sombras del pasado"

El Monarca ha evitado cualquier formulación que remitiera al debate político español, pero el contexto del premio —un museo dedicado a documentar la represión en Chile— ha marcado su discurso. En ese sentido ha sido explícito al reivindicar que el valor de este tipo de instituciones "no reside en remover las sombras del pasado, pues nada se gana con ello, sino en contribuir a edificar el hoy y el mañana", en referencia al papel del museo chileno.

Noticias relacionadas

Cuando en enero se conoció la concesión del premio, el jurado valoró "la ingente actividad memorística" del museo y lo ve como "una garantía de futuro para la democracia y los derechos humanos". Asimismo, los miembros del jurado destacaron que, "en el contexto dramático de las dictaduras militares del Cono Sur, ya superadas, este reconocimiento aspira a convertirse en una herramienta y un aval sin retrocesos para la democracia y los derechos humanos en Chile y en el mundo".