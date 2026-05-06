Koldo revela en su última palabra que el abogado del PP le ofreció que colaborara "mintiendo y engañando a todos los españoles"

El que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos , Koldo García, utilizó el turno de última palabra en el juicio que se celebra contra él en el Tribunal Supremo, que queda visto para sentencia, para asegurar que el abogado del PP le ofreció que colaborara "mintiendo y engañando a todos los españoles" y que algunas personas le dijeron que tanto su mujer como su hermano podían terminar en la cárcel. En este punto, se preguntó ante la Sala si todo ello es porque "piensa distinto".

"Se me dijo que esto quedaría en nada si colaboraba", incidió, para añadir que en mismo sentido le contactaron dos medios de comunicación, momento en el que ha sido interrumpido por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, que le advirtió que todo ello está fuera del procedimiento.

También aprovechó este último trámite procesal para defender que no ha recibido ningún dinero del comisionista Víctor de Aldama y que si bien "es verdad" que es "un poco fantasma", no es cierto todo lo que pero de todo lo que ha contado Aldama. "El señor Aldama está viviendo a costa de todos nosotros, porque ha mentido a Koldo García y al señor Ábalos en la cárcel con mentiras. Él es el único que tiene empresas fuera de España", puntualizó.

Koldo, que habló durante unos veinte minutos ante el tribunal, comenzó pidiendo disculpas por su forma de expresarse o actuar y recordando su cooperación con la Guardia Civil durante 27 años. Por esta razón, el acusado se preguntó la razón por la que, al entrar en su vivienda en Polop (Alicante) en febrero de 2024 los agentes del instituto armado lo hicieron "con un dedo en el disparador" y escudo protector "apuntando a una niña de tres años corriendo". "Métanme en la cárcel, pero que alguien me lo explique", dijo.

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, a su llegada al Tribunal Supremo / Alberto Ortega - Europa Press

También se ha refirió al papel de los medios de comunicación en este proceso: "Han dicho todo de mí, me han atribuido muertes, pero no me conocen", lamentó el asesor para añadir que ha perdido "a familia y amigos porque "cómo se van a acercar" si toda persona que se ha acercado a en "ha sido destruida".

"Tan malo no he sido"

En vez de seis meses, que es lo que ha solicitado de forma subsidiaria su abogada, Leticia de la Hoz, Koldo afirmó que va a estar diez años en prisión cuando "tan malo, tan malo, tan malo" no ha sido. "Yo sabía que me estaban siguiendo y colocado medios digitales" dijo, porque conocía este tipo de trabajo por su labor en el norte de España.

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Por otra parte, apuntó que "chistorras como billetes de 500 euros es un concepto que utilizaba con la Guardia Civil de Navarra desde hace 15 años" y se los daban para que los cambiara. "Nadie los quiere, no me los quedaba yo, mi vida ha sido bastante humilde", manifestó.