Feijóo se compromete a desclasificar los documentos sobre la regularización de migrantes: "Abriremos los cajones y los españoles sabrán por qué"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, escogió la ciudad autónoma de Ceuta para celebrar este sábado el Día de Europa y hacer un alegato por la seguridad en la frontera sur de la Unión Europea con Marruecos, insistiendo en su apuesta por la "inmigración ordenada" y lanzando varios compromisos en caso de ser presidente de Gobierno, desde reforzar la presencia del Estado en Ceuta y Melilla, hasta desclasificar los documentos del Gobierno sobre la regularización extraordinaria de migrantes. "Abriremos los cajones y los españoles sabrán por qué y para qué", defendió.

En un acto con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y arropado por los dos máximos representantes de su partido a nivel europeo, la secretaria general del PP Europeo, Dolors Montserrat y Esteban González Pons, europarlamentario y portavoz del PP en la eurocámara, Feijóo dedicó sus primeras palabras a los dos guardias civiles que murieron este viernes en Huelva en acto de servicio mientras perseguían una narcolancha. "Es cruel y es injusto que vuelva a pasar lo que pasó hace dos años", defendió, en referencia al episodio de Barbate (Cádiz), para hacer una referencia directa al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Su incompetencia pide a gritos su retirada desde hace mucho tiempo", denunció.

Sobre este asunto, la eurodiputada Dolors Montserrat se comprometió en nombre del PP europeo a cumplir una de las reivindicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que sean considerados profesión de riesgo a nivel comunitario, y de esta manera las agresiones sufridas sean catalogadas como "eurodelitos", según defendió la dirigente.

"Descontrol" migratorio

El discurso de Feijóo estuvo centrado en la seguridad y en la defensa, reclamando más presencia en Ceuta y Melilla y cargando contra el "descontrol" que achacó al Gobierno central por la falta de datos sobre los migrantes que obtendrán permiso de residencia en la regularización extraordinaria de migrantes. Acusó también al ejecutivo de "ocultar el alcance" de la medida.

"Creemos en el orden, en la seguridad y en al inmigración legal", defendió el dirigente popular, que defendió que "ni la ilegalidad puede generar derechos ni se puede premiar el desorden, ni se puede comprometer la seguridad de los migrantes regulares y del conjunto de los españoles". En este punto, aseguró que su planteamiento "es exactamente lo contrario a la política migratoria del Gobierno, que lo único que ofrece es inseguridad y descontrol".

Feijóo criticó que "a día de hoy seguimos sin saber cuántos centenares de miles de personas se van a beneficiar de la regularización y en qué condiciones". El dirigente llegó a calificar la regularización como una "irresponsabilidad histórica" por la forma en que se planteó, por la vía de la reforma reglamentaria sin tener que pasar por el Congreso: "Aprobar la regularización masiva de irregulares contra la voluntad de los españoles, contra lo votado en las Cortes y contra el criterio de Europa es una irresponsabilidad histórica", defendió el líder de la oposición.

"Pero alegar secreto de Estado para ocultar el alcance es una tomadura de pelo que yo no pienso consentir", advirtió, antes de lanzar una promesa electoral a un año de las elecciones: "Me comprometo a desclasificar en la primera semana de gobierno todos los documentos sobre la regularización de un millón de irregulares. Abriremos los cajones y los españoles sabrán por qué, y para qué se ha hecho y se está haciendo todo esto", apuntaló.

Más defensa en Ceuta y Melilla

En su intervención puso el acento en el refuerzo defensivo de la frontera sur de Europa, con una insistencia en el refuerzo de la protección de los territorios españoles. "Nuestro compromiso es que haya más presencia de Europa, porque la defensa de Ceuta y Melilla no es negociable", apuntó el presidente popular, que reclamó a nivel europeo "un reconocimiento expreso como territorios prioritarios" y un "mayor protagonismo en las instituciones comunitarias", además de "un estatuto equiparable al de las regiones ultraperiféricas que asegure más financiación".

El líder del PP también se comprometió a aumentar la presencia del Estado, "porque la protección de Ceuta y Melilla no es opcional", y también a que hubiera "más presencia del Gobierno de España". En este punto, aseguró que en caso de llegar a la Moncloa, celebraría el Día de Europa en estas dos ciudades autónomas. "Los valores de Europa tenemos que defenderlos hasta el último rincón".

Feijóo destacó a la Unión Europea como un "faro moral", con referencias implícitas a la II Guerra Mundial: "Un que conoció el horror y que precisamente por haberlo conocido decidió levantar un orden basado en la libertad, en el estado derecho y en la dignidad humana". Así, reivindicó la democracia como "un valor esencial" de la UE y pidió "ser escrupulosos en su defensa porque está amenazada dentro y fuera".

"Cerrar la puerta a Delcy Rodríguez"

Aprovechó este asunto para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "A mí me da vergüenza que el Consejo de Europa y la Unión Europea tengan que recordarnos que defender la democracia es incompatible con atacar la independencia del Poder Judicial", cargó, apelando al Informe de elaborado por la misión europea que vino a España en febrero para analizar el Estado de Derecho. "Es incompatible con atacar la separación de poderes. Es incompatible con cuestionar la libertad de prensa", continuó Feijóo, que señaló que la democracia "es incompatible con creer que el destino de la nación está a merced de los intereses de una sola persona".

El líder de la oposición también criticó al Ejecutivo por el uso de "recursos del Estado para corregir sentencias judiciales o borrar dar delitos a los amigos del gobierno". Y en este punto, arremetió también contra las relaciones del Ejecutivo con el Gobierno de Venezuela, reclamando que su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no pise suelo español en la Cumbre Iberoamericana que prevé celebrarse en España el próximo noviembre: "Defender la democracia también es incompatible con dar cobijo a la dictadura. Y ya no digamos tener contactos con ella".

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"España, como parte de Europa, debe cerrarle las puertas a Delcy Rodríguez", defendió, al considerar que "Delcy Rodríguez representa a la dictadura". "A la dictadura que ha asesinado, torturado, robado y forzado al exilio a millones de venezolanos". "España no puede ponerle una alfombra roja en la cumbre iberoamericana. Es una indignidad".