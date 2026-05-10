Sondeo Andalucía: El 40% de los andaluces creen que la comunidad ha empeorado, aunque aprueban la gestión de Moreno

Más del 40% de los andaluces considera que la evolución de Andalucía durante la última legislatura ha empeorado, frente a un 34% que percibe una mejoría. Uno de cada cuatro andaluces consultados considera que la situación es igual a la de hace cuatro años, según los resultados de la encuesta preelectoral del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica. La percepción sobre la evolución de la comunidad apunta a un clima algo más crítico que en febrero, en línea con el ligero retroceso en el posicionamiento del PP y en la valoración del presidente Juanma Moreno por el desgaste de la legislatura.

La visión pesimista, la más predominante, se acentúa especialmente entre las mujeres y las personas más jóvenes. La percepción de que la situación ha empeorado es compartida por el 45,7% de las mujeres, mientras que solo el 27,5% la considera mejor después de cuatro años de mayoría absoluta de los populares. Sin embargo, entre los hombres se invierten estas cifras. El 41,1% cree que ha mejorado y el 34,4% que ha empeorado.

Los jóvenes son los más críticos, con casi la mitad de la población de entre 18 y 29 años observando una evolución negativa. Entre la población mayor de 60 años las opiniones están divididas casi a partes iguales entre quienes consideran una mejoría -el 37,5%- y quienes ven un retroceso -el 36,2%-. Mientras los mayores muestran una lectura más equilibrada, los jóvenes concentran el mayor grado de malestar.

Los votantes del PP en las pasadas autonómicas son quienes tienen una percepción más positiva, con dos de cada tres compartiendo la opinión de que ha mejorado la evolución de Andalucía. Entre los votantes de Vox son uno de cada dos. En el arco progresista la percepción es radicalmente opuesta. Para más de la mitad de los votantes socialistas ha empeorado. Una opinión que escala hasta al 67% entre los electores de Por Andalucía y al 74% entre los de Adelante Andalucía. Esta polarización por bloques ideológicos se reproduce también en la valoración de la gestión del Gobierno autonómico.

Aprobado raso

Geográficamente, Almería es la provincia donde más personas tienen una visión positiva (42,9%) frente a una negativa (35,7%). En el lado contrario están casi a la par las provincias de Jaén y Sevilla con alrededor del 44% de sus habitantes considerando que ha empeorado la situación frente a un 28,9% y un 31,7%, respectivamente, que ven una mejoría. El sondeo refleja así que la percepción ciudadana sobre la evolución de la comunidad no es homogénea y presenta diferencias claras por sexo, edad, territorio y recuerdo de voto.

Sondeo del GESOP (mayo 2026) para las elecciones andaluzas: gráfico que muestra la opinión sobre la gestión del Gobierno de la Junta.

La gestión de la Junta de Andalucía por parte del gobierno presidido por Juanma Moreno se mantiene por encima del aprobado, con una nota media de 5,5. Aunque mantiene el aprobado, la nota media desciende cuatro décimas respecto a febrero. Eso sí, la gestión se aprueba entre prácticamente todos los segmentos de población, con la excepción de los votantes de las formaciones de izquierda. De nuevo, las mujeres y el electorado más joven son los grupos que otorgan las puntuaciones más bajas.

Brecha generacional y de género

Si entre las mujeres la nota media es del 5,2, entre los hombres se eleva al 5,7. La nota más baja se registra entre los jóvenes de entre 18 y 29 años, con un 5,1. Por el contrario, los mayores de 60 años son el grupo de edad que mejor puntúa la actual gestión de la Junta, con una valoración media de 5.6. La brecha generacional y de género es uno de los elementos más relevantes.

Los votantes del PP en las pasadas andaluzas son quienes dan una mayor valoración al gobierno del presidente Juanma Moreno con el 7,2. Entre los votantes de Vox la nota baja al 5,8 y los del PSOE suspenden la gestión con un 4,5. Las peores se dan entre los votantes del espacio más a la izquierda, con un 3,2 de quienes votaron a la coalición Por Andalucía y un 2,7 entre quienes eligieron la papeleta de Adelante Andalucía.

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Unas diferencias de izquierda y derecha que se reproducen también territorialmente, en función de la dimensión poblacional. En las dos ciudades andaluzas con más de medio millón de habitantes -Sevilla y Málaga- se da la nota media más baja, con un 5. La mejor nota media, con un 5,6, se da entre los encuestados de los municipios con menos de 100.000 habitantes. Por provincias, lidera lista Almería, con un 5,9, seguida de Córdoba, con un 5,8. Este aprobado permite a Moreno conservar una posición relativamente sólida, pese al aumento de la percepción negativa sobre la evolución de la comunidad.