La Fiscalía apoya las diligencias de la jueza de la dana que afectan a Mazón

La Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido al juzgado de la dana que mantenga las diligencias de investigación que afectan de manera indirecta al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. El Ministerio Público ha consideradó así que esas actuaciones, dirigidas a indagar su papel en la gestión de la emergencia, son ajustadas a derecho, al no haber recurrido la acusación pública ninguna de las resoluciones que las acordaron. Es la respuesta que da la Fiscalía después de que la jueza le pidiera que aclarara su postura sobre si esas diligencias debían mantenerse o, por el contrario, revocarse íntegramente como reclama el exjefe del Consell.

En su informe, la fiscalía recuerda que ya apoyó anteriormente la personación de Mazón como 'preinvestigado' con el argumento de que existían "diligencias de investigación pendientes de practicarse" que podían "suponer en la práctica la investigación de la participación del referido aforado en la gestión de la emergencia". Ahora da un paso más y concluye que, dado que no recurrió ninguna de las resoluciones que acordaron practicar esas diligencias, cabe entender que las consideró "ajustadas a derecho".

El fundamento de esas actuaciones había sido fijado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, que en octubre de 2025 dio luz verde a la citación como testigo de la periodista que comió con Mazón, Maribel Vilaplana, y con ello abrió la puerta a investigar el entorno inmediato del extitular del Consell. La sala estableció entonces que las diligencias "no podrán ir dirigidas directamente a investigar la conducta del President, pero no deberán dejar de practicarse por el hecho de que pudieran aportar datos que dotaran de solidez a la imputación contra el aforado".

Cabe recordar que el TSJCV desestimó en marzo de 2026 las posibles responsabilidades penales de Mazón en comisión por omisión, lo que dejó la investigación en manos de la jueza de la dana, que citó a Mazón en calidad de testigo. Él pidió personarse con las garantías de un 'preinvestigado' y, como la jueza se negó, la defensa del expresident recurrió ante la Audiencia, alegando una situación de "seria indefensión" al no haber podido intervenir en diligencias como la petición a Meta para recuperar los mensajes borrados de su exjefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, o la citación de la exportavoz del Consell, Ruth Merino.

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La Audiencia Provincial deberá ahora examinar todos los argumentos antes de resolver si Mazón puede o no personarse en la causa con ese estatus. Con el respaldo explícito de la fiscalía al mantenimiento de las diligencias, el debate jurídico se complica para la defensa del expresident, que ve cómo el Ministerio Público respalda la vía por la que la jueza Ruiz Tobarra continúa tirando del hilo de su papel aquella tarde.