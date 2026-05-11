Seis unidades de las Fuerzas Armadas están implicadas en la lucha contra el narcotráfico

Los narcos aparecen en la pantalla de los sensores del mismo tipo de avión que Defensa ha utilizado para localizar embarcaciones piratas en el Índico o para vigilar el Golfo de Guinea. La aeronave interviene ahora no solo en la detección de amenazas militares, también en la de buques y lanchas con cargamentos de droga. Es el Airbus CN-235, de fabricación española, al que en los listados del Ejército del Aire llaman D-4.

Uno de esos D-4, basado en el aeródromo canario de Gando con el Ala 46 del Ejército del Aire, ha jugado su papel en los recientes golpes al narcotráfico propinados por la Guardia Civil, y que esta semana pasada presentaba Interior como operaciones históricas por el volumen de lo incautado: 41 toneladas de cocaína en total. En ese punto de la guerra contra el narco, el uso de un avión turbohélice de patrulla marítima de ocho toneladas acredita la paulatina incorporación de medios militares a ese flanco de la Seguridad del Estado.

Un avión Vigma D-4 del Ejército del Aire, en vuelo de patrulla marítima / Ejército del Aire

Según ha explicado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), todo se hace en coordinación con el Mando de Operaciones de la Guardia Civil. Ya son seis las unidades militares implicadas en el frente atlántico de la lucha contra el tráfico de drogas. El mar es el dominio principal de esa pelea, pero otros escenarios forman parte también del campo de batalla. El Estado Mayor de la Defensa ha explicado esta semana que hay fuerzas de los mandos operativos terrestre, aéreo, espacial y ciberespacial.

Ojos en el cielo y en el mar

A los narcoveleros y a cargueros como el Arconian, que llevaba 30 toneladas de droga y 28.000 litros de combustible para narcolanchas, no solo se les vigila desde el cielo con el avión de patrulla marítima del Ejército del Aire. La Armada ha desplegado en las últimas operaciones su Scan Eagle, un dron de mediana envergadura para espionaje a gran altura que se lanza desde un buque.

En este caso, ha sido el Buque de Acción Marítima (BAM) Meteoro. Utilizados para labores militares de vigilancia, presencia y disuasión, los BAM están adquiriendo también un papel central en las operaciones antinarco, pues Interior ha desplazado el eje de esa labor policial a grandes distancias en el interior del océano Atlántico, para tratar de golpear al crimen organizado "en el corazón de sus rutas", como explicó el pasado viernes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La intervención de los BAM Relámpago y Meteoro en aguas del entorno atlántico canario viene determinada por la dimensión marítima de estas operaciones policiales. Los BAM sirven como base operativa a grupos de intervención de la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Policía Nacional, y también como la primera plataforma a la que van a parar grupos de tripulantes detenidos que cada vez son más numerosos.

Lanzamiento de un dron Scan Eagle desde un buque de la Armada / EMAD

El Mando de Operaciones (MOPS) está detrás de esta presencia militar activada en la lucha contra el narcotráfico, y, desde su cuartel general en Cartagena, el Mando Operativo Marítimo (MOM) es el organismo de las Fuerzas Armadas más implicado. El Estado Mayor de la Defensa ha incluido también al CIFAS (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas) en el despliegue, sin que hayan trascendido de la forma en que colabora con Interior.

En las últimas persecuciones a barcos fletados por las mafias del narcotráfico ha participado también una fragata, según ha desvelado el EMAD, que llevaba a bordo un helicóptero y a otra unidad aportada para las operaciones: es un Equipo Operativo de Seguridad de la Infantería de Marina, colectivo probado anteriormente en acciones contra la piratería en el Índico. Otro similar se ha desplegado en un buque multipropósito.

Coordinación

En tierra, el Mando Operativo Terrestre ha determinado el empleo de las patrullas militares que aseguran diversos puntos del territorio canario para aprovechar su vigilancia y añadir la información obtenida al operativo policial. Esa aportación del Ejército incluye helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, las FAMET, según ha confirmado el Estado Mayor de la Defensa.

Sala de control del Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima de la Guardia Civil / IGAT

No todas las unidades militares implicadas en la lucha contra el narcotráfico se despliegan ad hoc; lo que se hace en la mayoría de esta aportación militar es aprovechar sus habituales misiones de vigilancia que ya tienen encomendadas para aportar -sobre todo inteligencia terrestre y electrónica de los sensores activados- a la labor policial.

Para la estructura de misiones de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, lo que los militares llaman OPVD es el corazón de la actividad operativa en territorio español. Son las siglas de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión. Su esquema se exporta a las misiones internacionales del Ejército en Europa del Este, y, en cierta medida, a las patrullas que en el sector Este de la frontera entre Líbano e Israel hacen los cascos azules españoles de la Brigada Líbano y su operación de fuerza interina para Naciones Unidas.

En ese corredor entre fuerza militar y fuerza policial civil hay un eslabón principal, el que está uniendo el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) -el mismo que otea el paso de submarinos rusos por el Estrecho, por ejemplo- y el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras (CECORVIGMAR) de la Guardia Civil.

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Esa entidad es el cerebro marítimo del instituto armado. Tiene 70 estaciones distribuidas por toda la costa española, y que reportan datos a la Dirección General en Madrid. Su principal experiencia la ha obtenido durante años de la misión de observar las travesías de narcolanchas y pateras en las costas andaluzas y canarias.