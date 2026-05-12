Partido Popular
Feijóo defiende la estabilidad de Juanma Moreno frente a la "decadencia" de Pedro Sánchez
EFE
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes a los andaluces que el 17 de mayo se decanten por "el camino de la normalidad, la estabilidad y la certidumbre" de Juanma Moreno frente a la "decadencia y corrupción" que, antes y ahora, han representado a su juicio José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez.
"No pensemos que todo está hecho y no confundamos buenas sensaciones con el resultado. Las elecciones no se ganan con buenas sensaciones, se ganan con votos", ha dicho durante la clausura de un mitin en Tomares (Sevilla) el líder popular, quien ha apelado a los votantes indecisos para el próximo domingo.
Feijóo se ha comprometido con un modelo de financiación sin privilegios, a acabar con la asfixia fiscal, a llevar a cabo una regeneración política, institucional y moral, y a que España vuelva a tener presupuestos porque no se puede vivir en una "prórroga permanente" de las cuentas.
Respecto a la publicación de 'El Confidencial' sobre supuestas investigaciones judiciales a Rodríguez Zapatero por un presunto blanqueo de capitales, ha señalado que el expresidente del Gobierno socialista tiene que responder ante los españoles sobre esas "acusaciones gravísimas", como ya avanzó esta mañana la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.
También ha reprochado a la candidata socialista, María Jesús Montero, que calificara en el debate electoral de anoche la muerte de dos guardias civiles en Huelva como un "accidente laboral" porque, ha indicado, "perdieron la vida por salvar derechos, seguridad y libertades".
"Basta de un gobierno tan inhumano", ha sentenciado.
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