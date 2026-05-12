Sánchez califica a Ayuso como "profesional de crear problemas" tras denunciar que el Gobierno la dejó sin seguridad en México

Isabel Díaz Ayuso comunicó al Gobierno su viaje a México como marca la ley, pero no informó de los actos que mantendría allí ni solicitó seguridad, aseguran fuentes del Ejecutivo después de que la presidenta madrileña haya reprochado esta mañana en una entrevista que los gobiernos mexicano y español de poner en riesgo a su equipo y a ella misma durante su polémica visita al país de la semana pasada.

Tras las críticas vertidas por la presidenta madrileña, desde La Moncloa apuntan a El Periódico que Ayuso comunicó su viaje a México como marca la ley, un presidente autonómico es representante del Estado también. Pero "no informó de su agenda allí, no pidió traslados ni seguridad", puntualizan dichas fuentes, al tiempo que lamentan que la presidenta madrileña haya optado por este ataque tras su repentino regreso de México. "Nunca comunicó ningún incidente y no pidió protección", apostillan desde el Gobierno central.

Sánchez ha evitado entrar en la polémica durante una comparecencia conjunta con el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom, en La Moncloa, pero descalificando a la presidenta madrileña. "Tampoco voy a polemizar con alguien que es profesional de crear problemas y confrontar". No solo en nuestro país, ha añadido preguntado por los medios de comunicación, "sino como hemos visto en los ultimos días también fuera de nuestro país, en este caso en México".

Desde el Ministerio de Exteriores apostillan que “en ningún momento durante su viaje a México la presidenta de la Comunidad de Madrid comunicó a la Embajada de España ni al Ministerio ningún problema ni inquietud de seguridad". Y que, añaden, no solo no "quiso facilitar su agenda" sino que "su equipo rechazó la seguridad que el Gobierno de México ofrece habitualmente en estos casos y que se le transmitió a través de la Embajada”.

En una entrevista a primera hora de la mañana en la cadena 'Cope', la presidenta madrileña ha acusado a los gobiernos de México y España de "poner en peligro" a su equipo y a ella misma.

"Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio, porque esta señora", ha apuntado en referencia a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, "se ha dedicado el día entero, todos los días de las mañaneras, de una manera incomprensible a insultar, a ofender, a echar fuego contra nosotros, y el Gobierno desde aquí también, sin saber ni cómo estábamos, ni dónde nos encontrábamos, ni cómo nos hemos tenido que proteger".

Ayuso suspendió el final de su viaje a México, con una duración prevista de diez días, el pasado viernes por la tarde, después de que el Grupo Xcaret, propietario del resort en el que se celebró la Gala de los Premios Platino, solicitó a los organizadores que retiraran la invitación a la presidenta madrileña por sus "desafortunadas declaraciones". Durante la visita, Ayuso había mantenido encuentros en empresas y participado en actos institucionales con políticos del Partido Acción Nacional, representante de la derecha mexicana. Entre las críticas vertidas contra el Gobierno mexicano, en uno de esos actos alertó contra los procesos populistas que hacen morir las democracias "en México y en España".

Pero lo que más ha removido los ánimos ha sido su participación en un evento junto al músico Nacho Cano en celebración de la Evangelización y el Mestizaje en el que se honraba la figura de Hernán Cortés y Malinche. La presidenta madrileña ha defendido que en su intervención apenas hizo mención a Cortés frente a otras figuras como Isabel la Católica, pero sus palabras sirvieron para que Sheinbaum criticara su "ignorancia" de la Historia.

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Pese a que el Grupo Xcaret desmintió "categóricamente" presiones del Gobierno mexicano, desde la presidencia de la Comunidad de Madrid se señaló al "boicot" directo de Sheinbaum. Hoy ha insistido en ello la propia Ayuso. "Directamente llamó al complejo, y tengo pruebas", ha mantenido, "y dijo: 'Como esa señora entre en el recinto, ya no como vaya al evento, como entre en el recinto lo cierro'. Y este recinto, que ya ha tenido amenazas y muchos problemas anteriormente con el Gobierno, tuvo que prohibir la entrada".