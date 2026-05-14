Sara Fernández

Ayuso: "México no existió hasta que llegaron los españoles"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a la izquierda española y mexicana de estar "retorciendo la Historia de España en México", y ha apostillado: "México no existió hasta que llegaron los españoles". En una intervención en el pleno de la Asamblea, Díaz Ayuso ha contestado a las críticas de la oposición a su gira mexicana, que interrumpió anticipadamente denunciando a un "clima de boicot" del que acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y del que ha responsabilizado igualmente al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.