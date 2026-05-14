España - Reino Unido
Sánchez se reúne con Gordon Brown en plena crisis del Gobierno laborista británico
El presidente del Gobierno y el exprimer ministro británico han analizado la situación global y la necesidad de construir nuevos pilares de cooperación que hagan frente al debilitamiento del sistema multilateral
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves una reunión con el exprimer ministro británico Gordon Brown, en plena crisis del Ejecutivo laborista de Keir Starmer en el Reino Unido.
Sánchez se ha reunido con Brown en el Palacio de la Moncloa para trasladarle su apoyo en la misión que se le ha encomendado tras su reciente nombramiento como Enviado Especial del Reino Unido para las Finanzas Globales y la Cooperación.
El encuentro se ha celebrado el mismo día que el ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, ha anunciado su dimisión y se perfila como posible rival de Starmer para disputarle el liderazgo del partido.
Más allá de que hayan tenido oportunidad de analizar la situación que se vive en el partido de Brown, el Gobierno ha informado de que ambos han analizado la situación global y la necesidad de construir nuevos pilares de cooperación que hagan frente al debilitamiento del sistema multilateral.
Sánchez le ha trasladado su apoyo en su nueva misión, que busca cooperar en la renovación de áreas de acción conjunta como la salud pública, el cambio climático, la justicia económica o la biotecnología.
El presidente del Gobierno ha celebrado esta iniciativa por considerarla necesaria en el complejo contexto internacional que se vive en la actualidad.
Además, ha explicado que comparte su visión sobre la necesidad de ahondar en la reforma del multilateralismo y trabaja ya en áreas como la gobernanza de la IA o la reforma de la salud global.
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