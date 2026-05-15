Elecciones en Andalucía
Directo | Sánchez cierra junto a Montero la campaña en Sevilla llamando al voto masivo para "romper" las encuestas
El líder del PSOE finalmente acudirá a la capital hispalense y no a Dos Hermanas como estaba previsto en un principio, para celebrar el último acto de la campaña electoral andaluza
Servimedia
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cerrará este viernes, junto a su candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, la campaña electoral con un mitin en Sevilla, donde llamarán a votar masivamente para "romper" las encuestas, según señalaron a Servimedia fuentes del PSOE-A.
El líder del PSOE finalmente acudirá a Sevilla y no a Dos Hermanas como estaba previsto en un principio, para celebrar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital hispalense a las 18 horas el último mitin de la campaña electoral andaluza.
Sánchez "está decidido a romper las encuestas", señalaron a este medio fuentes del PSOE-A, quienes lo ven "fuerte" y aseguraron que "ha ayudado mucho en esta campaña". La perspectiva demoscópica no es muy halagüeña con algunos sondeos otorgando a los socialistas hasta 28 escaños, dos por debajo el resultado que obtuvo en los últimos comicios autonómicos el socialista Juan Espadas, obteniendo el peor resultado en la historia del PSOE-A.
Ante ello, hay que "pelear hasta el final", señalan en Ferraz. "Ante las encuestas, propuestas", destacó Montero en Granada, y la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, enfatizó que "la mejor encuesta será la que salga este domingo en las urnas".
"Tener aliados"
El líder del PSOE volverá a insistir en la necesidad de "tener aliados en las comunidades que sean progresistas", como ya recordó este miércoles en un acto junto a Montero en Pulianas (Granada). Según Sánchez, "la sanidad está en manos de las comunidades autónomas, la educación de vuestros hijos, la dependencia, los servicios sociales y muchísimas políticas vinculadas con la vivienda y con la igualdad entre hombres y mujeres". Para todo ello, insistió, "necesitamos llegar antes y más lejos" y criticó, por ejemplo, que en las comunidades gobernadas por el PP no se aplique la Ley de Vivienda y, como consecuencia de ello, no se puedan solucionar los problemas de vivienda en las zonas tensionadas.
Montero prometió que Sánchez se volcaría en esta campaña y así ha sido. El líder del PSOE participó el pasado 1 de mayo junto a la candidata socialista y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un acto en Cártama (Málaga); también lo hizo el 10 de mayo en la Línea de la Concepción (Cádiz); y el pasado miércoles en Pulianas (Granada). También bajó a Andalucía para participar en dos actos en precampaña, los días días 19 y 26 de abril, junto a Montero en Gibraleón (Huelva) y en Córdoba.
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