ELECCIONES EN ANDALUCÍA:
Los datos clave de las autonómicas, en mapas y gráficos
Por Jose Rico
Andalucía culmina este domingo el ciclo electoral del último semestre y sitúa a la derecha ante la posibilidad de completar el pleno de gobiernos autonómicos, después de conseguirlo en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Las urnas resolverán dos grandes incógnitas: si el PP revalida o pierde la mayoría absoluta y si el PSOE encaja su peor resultado en una comunidad que gobernó durante 36 años o logra salvar los muebles.
El parlamento saliente
En las andaluzas de 2022, el PP obtuvo una histórica mayoría absoluta de 58 escaños de los 109 que integran el Parlamento autonómico y el PSOE se quedó con 30 diputados, el peor resultado de su historia. Vox creció hasta los 14 parlamentarios, aunque no pudieron influir en la gobernabilidad ante la mayoría absoluta del PP. En cuanto al espacio a la izquierda del PSOE, Por Andalucía consiguió 5 representantes y Adelante Andalucía se quedó con 2. El umbral de la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.
Con estos resultados, el candidato del PP, Juanma Moreno, fue investido presidente por segunda legislatura, tras un primer mandato (2018-2022) en el que había gobernado en coalición con el extinto Ciudadanos y con el apoyo parlamentario de Vox.
Lo que dicen las encuestas
Todas las encuestas y predicciones han mantenido la misma tendencia desde que se convocaron las elecciones: el PP podría revalidar o no la mayoría absoluta; el PSOE seguiría perdiendo escaños; Vox crecería ligeramente; Por Andalucía se mantendría casi igual; y Adelante Andalucía podría duplicar o triplicar escaños. Pero mientras populares, socialistas y Por Andalucía se han mantenido en horquillas relativamente similares en los últimos meses, los ultras han frenado su ascenso y Adelante Andalucía, en cambio, ha mejorado sus expectativas.
LA ENCUESTA DE PRENSA IBÉRICA
La encuesta preelectoral del GESOP para Prensa Ibérica situaba al candidato popular muy cerca de los 55 escaños, pero sin tenerlos asegurados por el avance de los ultras. En paralelo, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, se encaminaba hacia el peor resultado del PSOE en el que fue su bastión y de esa caída se beneficiaban las dos marcas que compiten a su izquierda.
LAS PREDICCIONES DE PREDILECT
Según el mercado de predicciones Predilect, el PP podría revalidar la mayoría absoluta, aunque por la mínima (55 escaños), mientras que el PSOE perdería dos diputados más. Vox mejoraría ligeramente su resultado de 2022, pero no sería decisivo para la investidura de Moreno. La caída socialista haría que Por Andalucía y Adelante Andalucía aumentaran su representación.
Por lo que respecta al gobierno más probable, la coalición entre PP y Vox es el escenario con más posibilidades al no tener Moreno garantizada la mayoría absoluta, que es la segunda opción más probable.
LA MEDIA DE ENCUESTAS
En la misma línea, el promedio de las encuestas publicadas colocarían a Moreno con una ajustada mayoría absoluta de 55 escaños. El PSOE retrocedería de 30 a 28 diputados, mientras que Vox pasaría de 14 a 15 parlamentarios, que no serían decisivos para la gobernabilidad. Por Andalucía mantendría los 5 representantes y Adelante Andalucía subiría de 2 a 5 asientos.
El mapa del voto andaluz
La histórica mayoría absoluta del PP en 2022 se cimentó de forma transversal en las ocho provincias andaluzas, todas ellas coloreadas de azul por primera vez en la historia. Incluso Sevilla, el gran fortín del PSOE donde el PP fue la cuarta fuerza en 2018, se entregó a Moreno. El PP fue el partido más votado en 567 municipios de los 785 que componen Andalucía. El PSOE se impuso en 205 localidades; Por Andalucía, en 11; y Ciudadanos, en dos. Vox y Adelante Andalucía no ganaron en ninguna población.
Por provincias, el PP venció en en las ocho circunscripciones superando el 40% de los votos en todas ellas. Los socialistas se tuvieron que conformar con ocho medallas de plata en las ocho circunscripciones, y Vox se llevó la de bronce.
REPARTO DE ESCAÑOS
Evolución del voto andaluz
El PSOE ha ganado 10 de las 12 elecciones andaluzas, la mitad de ellas con mayoría absoluta. El PP venció por primera vez en 2012, pero el pacto entre los socialistas e IU le impidió alcanzar la Junta. Lo consiguió en 2018, cuando ganó el PSOE pero la irrupción de Ciudadanos y Vox permitió a Moreno desbancar del poder a la izquierda por primera vez.
EVOLUCIÓN DE ESCAÑOS
El socialismo andaluz cosechó su mejor resultado en las primeras elecciones autonómicas, en 1982, con casi el 53% de los votos, mientras que en 2022 recabó su mínimo histórico, con poco más del 24%. Hace cuatro años, Moreno llevó al PP a su récord en Andalucía con el 43,5% de los votos.
EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE VOTO
El último escaño
Los 'restos', la diferencia de votos por la que un partido se lleva el último escaño de cada circunscripción, o por la que otro partido se queda a las puertas de llevárselo, hacen 'bailar' el último diputado en al menos seis de las ocho provincias: Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Huelva y Granada. De esos últimos escaños, en 2022, el PP se quedó cuatro (Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz); el PSOE, tres (Huelva, Jaén y Granada) y Vox, el de su granero de voto, Almería. Es decir, hace cuatro años, los ‘restos’ beneficiaron al PP y perjudicaron a la izquierda.
PARTIDO QUE SE LLEVÓ EL ÚLTIMO ESCAÑO EN CADA PROVINCIA
Todos los presidentes de la Junta
El socialismo gobernó Andalucía de 1982 a 2018, encadenando en numerosas ocasiones mayorías absolutas. Con diferencia, el presidente más longevo en el cargo fue Manuel Chaves, que estuvo al frente de la Junta durante 19 años. Juanma Moreno, el primer presidente autonómico del PP, es ya el segundo que más tiempo ha ocupado el puesto. Si revalida la investidura, llegará a 12 años.
Evolución de la participación
Andalucía ha registrado sus menores índices de participación cuando los comicios autonómicos se han celebrado en solitario y no han coincidido con ninguna otra convocatoria electoral. Hay una diferencia de 23 puntos entre el récord de participación (78,1% en 1996) y el dato más bajo (55,3% en 1990). El porcentaje obtenido en las últimas elecciones (56,13%) es el segundo peor dato de participación en unas autonómicas.
Salvo sorpresas, Andalucía es la última parada antes del superaño electoral 2027, en el que habrá municipales, autonómicas en media España y generales. Así pues, las urnas andaluzas determinarán en qué condiciones encaran los partidos, y los bloques de izquierda y derecha, el próximo envite electoral.
Un reportaje de El Periódico
Texto: Jose Rico
Diseño: Ricard Gràcia
Infografías: Ricard Gràcia / Francisco José Moya
Coordinación: Rafa Julve y Jose Rico