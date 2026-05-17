Elecciones andaluzas
La participación en las elecciones andaluzas a las 14 horas es del 36,85%, más de dos puntos y medio más que en 2022
EFE
Sevilla
La participación en las elecciones andaluzas alcanzaba a las 14.00 horas el 36,85%, más de dos puntos y medio más que en 2022.
En el dato de las 11.30 horas, la participación, en cambio, se situaba ligeramente por debajo. Según los datos ofrecidos en la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, a esa hora habían votado 983.638 personas, el 15,10% del censo, una bajada de 0,34 puntos respecto a los comicios autonómicos de 2022.
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