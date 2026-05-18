Begoña Gómez recurre la absolución de la agitadora que la llamó 'Begoño' y pide condena y 20.000 euros de indemnización

El abogado Gonzalo Martínez Fresneda ha recurrido, en nombre de la mujer de Pedro Sánchez, la absolución de Pilar Baselga, la historiadora de arte y agitadora que en noviembre de 2022 la llamó 'Begoño'. El juez de lo Penal entendió que no había quedado acreditada la existencia de un delito de injurias graves que se hubiera atentado contra su honor.

Ahora, la representación legal de Gómez reclama que declare que el juzgado de instancia incurrió en infracción de ley y en un error de apreciación de la prueba y que Baselga sea condenada a pagar una multa e indemnizar a Begoña Gómez con 20.000 euros, según el recurso al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El juzgado madrileño consideró que la expresión 'Begoño' no es intrínsecamente injuriosa y ampara el derecho a la crítica satírica, mientras que el abogado de la acusación recuerda que Gómez se encuentra sometida a un "continuo acometimiento insidioso, durísimo y voraz" de medios de comunicación opuestos a las políticas del PSOE que no puede quedar impune.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez. / / EP

El recurso señala expresamente que debe anularse la absolución y dictarse una sentencia condenando a Baselga como autora de un delito de injurias graves con publicidad, así como al pago de una multa de 21.000 euros a la que se tendría que sumar una indemnización a pagar por la tertuliana y por la empresa Distrito TV, en la que se vertieron las manifestaciones, por otros 20.000 euros

Una particular

Agrega el escrito que Begoña Gómez no es una representante pública, sino una persona privada que se encuentra casada con el actual Presidente del Gobierno. Por ello considera que el objetivo último de los difamadores es, "sin duda, su marido, pero la insultan a ella, la denigran a ella".

Por ello, considera que tiene el derecho a obtener la debida tutela de los tribunales, previsto en la Constitución. "Lo que está hoy sobre el tapete no es solo si mi mandante tiene la identidad sexual que muestra públicamente o no, o si se dedica al narcotráfico, sino más bien si el Poder Judicial va a seguir permitiendo estos comportamientos, aunque estén seguidos de un cínico arrepentimiento, o, por el contrario, ofrece el amparo debido a la persona ultrajada".

A juicio de la representación letrada de Gómez, al no existir duda sobre lo sucedido, "no estamos ante un error en la apreciación de la prueba, sino más bien en un error en la apreciación de la legalidad de los hechos enjuiciados". Agrega el abogado que la anulación de la absolución es "aplicable en los supuestos donde la absolución se excusa en la aparente falta de intención injuriosa, lo que, al menos formalmente, es el argumento absolutorio de la sentencia recurrida".

Baselga realizó las siguientes manifestaciones: “Nuestra querida, nuestra querida primera dama, bueno segunda dama porque la primera es la reina. Que… me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera “Begoño” ehm… esta esposa del presidente o esposo viene de una familia de tradición de saunas gays, esto hay que decirlo, es decir, ese… ese aire chulesco que tiene Pedro Sánchez…”.

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Seguidamente, y tras implicar a Gómez en un asunto de "tráfico de drogas en Marruecos", Baselga agregó, a fin de dar mayor apariencia de veracidad a sus declaraciones, según su acusación, que lo que acababa de decir era algo “de común conocimiento en la sociedad española”. Las manifestaciones de la acusada, transmitidas públicamente en un canal de televisión que emite en abierto, tuvieron una gran repercusión pública de manera inmediata, incide la acusación.