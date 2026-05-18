Feijóo celebra la "espectacular" victoria de Moreno sin alusiones a Vox y asegura que "el que da miedo es Sánchez"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, presidió este lunes, como es habitual, la reunión de la Junta Directiva del partido celebrada al día siguiente de las elecciones en Andalucía, en las que Juan Manuel Moreno volvió a ganar con una contundente ventaja sobre el PSOE, pero quedándose a dos escaños de la mayoría absoluta que obtuvo en los comicios del año 2022. Nada que impidiera repetir todos los rituales de celebración que el PP realizó en tres ocasiones anteriores este mismo año, con motivo de las elecciones celebradas sucesivamente en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Moreno tuvo a su llegada al vestíbulo de la sede de Génova 13 el mismo triunfal recibimiento que antes María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco, con casi la totalidad de los miembros de la Junta Directiva Nacional, incluido Feijóo, apiñados y ovacionándole.

Ya dentro de la reunión, suyo fue el primer discurso, a puerta cerrada, antes del que el propio Feijóo realizó, también como es habitual, en abierto. El presidente nacional del PP pronunció, con las cámaras de testigo, un discurso triunfal, celebrando la "espectacular" victoria de Moreno y vaticinando que es el preludio de un cambio en toda España, aunque sin alusión alguna a Vox. El líder de la oposición aseveró que los españoles están "hartos" de Pedro Sánchez y que se lo han dicho ya con distintos "acentos", en alusión a las victorias del PP en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura, las últimas cuatro elecciones autonómicas celebradas. Feijóo, además, sentenció: "Miedo da Sánchez".

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Todo su discurso estuvo en sintonía con la lona con la que amaneció la fachada principal de Génova, donde se podía leer: "El cambio está más cerca". Profundizando en el eslogan, Feijóo habló de "un cambio exigente, ambicioso y con certeza. La certeza de que los escándalos dejan de tapar lo importante". Y abundó: "La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy. Ahora bien, quiero decir también qué cambio voy a liderar. Será un cambio de dirección, un cambio con valores y un cambio con programa. Primero, efectivamente, un cambio de dirección. El cambio del Partido Popular no es una mera sustitución o una mera alternancia. No se trata de hacer desde el lado contrario lo mismo que criticamos del suyo. Se trata de un cambio profundo, de cambiar las prioridades, las formas, los fondos, la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Incluso añadiría, se trata de cambiar el clima político. Será un cambio completo, pero será un cambio sensato. Será un cambio firme, pero será un cambio sereno y será un cambio muy ambicioso, pero será un cambio realista.