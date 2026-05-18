Sánchez carga contra la prioridad nacional: “Quien divide entre ciudadanos no fortalece a su país”

Sin mencionar directamente la dependencia de Juanma Moreno de Vox tras perder la mayoría absoluta en las andaluzas, Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención esta tarde en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud para cargar contra la prioridad nacional que exigen los de Santiago Abascal. “Ninguna sociedad merece llamarse civilizada si abandona a los suyos cuando caen”, arrancó en su discurso para contraponer “frente a quienes invocan prioridades nacionales para excluir” que la primera prioridad de todo Estado debe ser “defender la salud de nuestros conciudadanos, sin excepción ni condiciones”.

“Quien divide entre ciudadanos de primera y segunda”, avisó el jefe del Ejecutivo, “no fortalece a su país, sino que lo está debilitando”. Sánchez también aprovechó su intervención desde Ginebra para poner en valor que España apostó hace 40 años, con la vuelta de la democracia, por una “sanidad pública, gratuita y universal”. Esto es, “hacer de la salud un derecho”, lo que habría permitido liderar junto a los países más desarrollados los años de esperanza de vida o la reducción de la mortalidad infantil.

Con su Gobierno, subrayó en contraste con la ‘prioridad nacional’, se ha “devuelto el acceso universal a la atención sanitaria, sin importar la procedencia o la situación del paciente”. Frente a ello, alertó sobre la “amenaza compartida con otros países”, de quienes “quieren convertir la salud en un negocio”.

Privatización de la sanidad

Dirigentes políticos, recriminó, que “desvían millones de dinero público” a empresas privadas “para enriquecer a unos pocos”. “Quienes convierten la salud en un privilegio”, concluyó, “rompen con el pilar más básico de todo sistema democrático”.

Sánchez ha evitado valorar las elecciones andaluzas, sin declaraciones la prensa a su llegada a Ginebra, pero no ha dejado pasar la oportunidad para reforzar el mensaje de que este ciclo electoral de autonómicas, al que se puso fin con las andaluzas, ha aumentado la dependencia del PP sobre Vox.

Réplicas a Trump

En clave más multilateral tras el repliegue de EEUU, Sánchez arremetió contra quien recorta en salud global y ayuda al desarrollo al mismo tiempo que multiplica el gasto en guerras. Ante ello, defendió que España “se limita a defender el sentido común”, además de situar la salud en el centro en lugar de en la periferia de su acción exterior. Varias veces apeló al "sentido común", precisamente otro de los paradigmas que, junto a la prioridad nacional, ha empleado Vox en la reciente campaña electoral en Andalucía.

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En esta hoja de ruta abogó por aumentar la inversión para mejorar la preparación ante "futuras crisis sanitarias" y garantizar el acceso a las vacunas independientemente del poder económico de las poblaciones. Asimismo, reclamó una "fiscalidad más justa" para reforzar la arquitectura global de salud y democratizar su gobernanza para hacerla "más eficiente" y mejorar la coordinación. Esta mañana el jefe del Ejecutivo ya anunció que España se incorpora a la Red de Líderes Globales por la salud de mujeres, niños y adolescentes.