Ayuso califica de "escándalo internacional" la imputación de Zapatero y presiona al Gobierno: "Espero que no utilice la Fiscalía para encubrir la verdad"

"Escándalo internacional". Así se ha referido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en relación con una trama de blanqueo de capitales en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra que se investiga en la Audiencia Nacional. "Esto es un escándalo internacional que vuelve a situar a este Gobierno y todo lo que le rodea en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo", ha señalado esta mañana antes de participar en la entrega de una promoción de 422 viviendas del Plan Vive en Pinto.

"Sorprende que el Gobierno, lejos de querer investigar un asunto que era de conocimiento internacional, se ha dedicado en todo momento a taparlo, y espero que no utilice la Fiscalía, ni la Abogacía ni lo que hacen siempre para intentar encubrir la verdad", ha añadido.

En la misma línea de desgastar a Sánchez, la presidenta madrileña se ha referido al tuit de la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE Montse Mínguez, quien en un lacónico mensaje en la red social X ha apuntado: "No pararán". ¿Qué pasa, que también los jueces son fachas, todo el mundo es facha, hay lawfare, España no es un Estado de derecho, o es lo que pretenden que no sea?", se ha preguntado Ayuso. "Cuestionar el trabajo que está realizando la Justicia me parece terrible y propio de un Gobierno populista".

"Yo creo que ha llegado el momento de dar explicaciones, de ver que está pasando, transparencia y que un asunto como el de Plus Ultra, que lo sabe todo el mundo entero, llegue a su fin y se conozca qué hay exactamente ahí", ha zanjado.

Antes que ella no había tardado el Gobierno de la Comunidad de Madrid en reaccionar a la noticia. "Un Zapatero imputado por blanqueo de capitales marca el camino de lo que le podría esperar a Sánchez y a todo su entorno", ha asegurado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

"Aunque esperada, la noticia de un expresidente imputado es demoledora para la marca España", añade el portavoz del Gobierno regional en una publicación en la red social X.

Poco más de una hora después se ha referido al asunto en un acto sobre asistencia jurídica gratuita en términos prácticamente idénticos. "No deja de ser bochornoso que tengamos a un expresidente del Gobierno imputado por graves delitos, en particular por el blanqueo de capitales. Zapatero, que es el mentor y el embajador del sanchismo, está marcando de alguna manera el camino judicial de Pedro Sánchez y de todo su entorno", ha manifestado.

Igualmente, se han pronunciado otros miembros destacados del PP madrileño. El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha recurrido a un juego de palabras con las iniciales ZP. "Zapatero Presidiario", ha escrito, también en el antiguo Twitter, antes de recordar las imputaciones de los exsecretarios de Organización del PSOE con Pedro Sánchez como secretario general Jose Luis Ábalos y Santos Cerdán.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha compartido en la misma red social un vídeo en el que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se refiere durante la campaña de las pasadas elecciones autonómicas de Castilla y León a Zapatero como "el mejor expresidente del Gobierno que ha tenido este país y el mejor socialista" con el escueto comentario de "El mejor socialista".

La vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, también se ha pronunciado y ha señalado, en el transcurso de unas jornadas del PP madrileño, que con José Luis Rodríguez Zapatero empezó "la deriva populista" y "se ve que también la trama de corrupción del PSOE", informa Europa Press. La mano derecha de Almeida ha apuntado también contra Sánchez. "El ex número dos en la cárcel, el otro ex número dos esperando juicio para volver, el ex número uno imputado por blanqueo de capitales... Ya sólo queda el uno actual, el jefe de la banda, porque nos gobierna una trama criminal y corrupta pero se les acaba el tiempo y finalmente terminarán todos rindiendo cuentas ante la Justicia y ante los españoles por sus tropelías y delitos", ha asegurado.

Por su parte, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, ha publicado un pantallazo de la información con el comentario "Zapatero, pá'lante!".

En el entorno de Ayuso y en el PP madrileño, la figura del expresidente suele verse como objetivo a abatir que se vincula directamente con la de Pedro Sánchez. Este mismo jueves en el Pleno de la Asamblea, Díaz-Pache ya avanzaba lo que ha pasado hoy. "El expresidente Zapatero está al borde de la imputación y en el centro de una presunta trama dedicada al blanqueo de capitales a gran escala", aseguraba en la sesión de control a la presidenta regional.

El expresidente es descrito desde el PP madrileño como una suerte de "arquitecto del sanchsimo", al que se atribuye un papel determinante en asuntos como las relaciones internacionales, con especial hincapié en cuanto tiene que ver con Venezuela, o los pactos con el independentismo catalán y vasco. La propia Ayuso lo ha verbalizado en multitud de ocasiones. Cada vez que hay cualquier tipo de negociación, "ya sea con Puigdemont o con China", que afecta a los intereses de la seguridad en España, "aunque sea en contra del criterio de la Unión Europea, está ahí", afirmaba en enero en un desayuno informativo.

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio. Las pesquisas están relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, a la que el Gobierno concedió 53 millones de euros en marzo de 2021.