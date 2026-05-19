Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional

Sin embargo, a preguntas del fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro, Rubio Jaramillo ha reconocido que el terminal del exministo Fernández Díaz había sido reseteado, por lo que los supuestos mensajes no estarían en el teléfono del que fuera titular del Ministerio del Interior. Asimismo, ha confirmado que para trasladar los SMS a un documento se puede hacer un pantallazo del mismo y recortarlo.

En su informe el perito, que se ha identificado como decano del Colegio de Ingenieros de Informática de la Comunidad de Madrid mantiene que los "presuntos mensajes" presentaban "notables irregularidades" que les hacían "adolecer de una alta probabilidad de manipulación, lo que impediría que fueran tomados como veraces y que estuvieran revestidos de las características de autenticidad e integridad exigibles a estas evidencias".