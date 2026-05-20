CONSEJO DE GOBIERNO
El Gobierno de Ayuso se opone a una moción de censura a Sánchez: "Es una excusa para regalarle una victoria"
El portavoz del Ejecutivo madrileño señala que es el presidente del Gobierno el que debe dimitir y convocar elecciones
Víctor Rodríguez
"Es una excusa para regalar una victoria innecesaria al presidente del Gobierno". Con ese argumento ha descartado hoy el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, la conveniencia de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, insistiera en activar este mecanismo tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Voy a hacer todo lo posible por un cambio de gobierno cuando crea que ha llegado el momento", ha señalado, por su parte, el líder de los populares, Alberto Núñez-Feijóo, esta mañana en una conversación con periodistas en el Congreso de los Diputados.
"Es el momento de que Sánchez dimita y que convoque elecciones", ha valorado García Martín, quien considera que esa moción de censura ya se ha producido, en cuatro ocasiones, con motivo de las elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla y León y, el pasado domingo, Andalucía, comicios en los que, ha asegurado, "los españoles han enseñado la puerta de salida a Pedro Sánchez".
El portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local ha insistido en que a Sánchez no le queda más camino que poner fin a una legislatura "que no debió comenzar" y convocar elecciones para dar paso "a un Gobierno honrado" que tome las riendas del país. "Cualquier otra cosa es una excusa para regalar una victoria al presidente del Gobierno", ha zanjado.
Asimismo ha vuelto a trasladar toda la presión sobre el presidente del Gobierno en relación con la imputación en la investigación judicial del rescate de la aerolínea Plus Ultra de Rodríguez Zapatero, a quien se ha referido como "mentor y mejor embajador del sanchismo" y de quien se ha preguntado si es "el capo de toda la mafia o el testaferro de Pedro Sánchez".
"Si presuntamente Rodríguez Zapatero ha cometido un grave delito de corrupción, ese delito no se podría haber producido sin la participación activa del presidente del Gobierno y de todo el Consejo de Ministros", ha subrayado en relación con la autorización del rescate a la aerolínea.
Igualmente, ha insistido en que es "extremadamente grave" escuchar a dirigentes del PSOE y a ministros del Gobierno hablar de "lawfare". "No debiéramos dejar pasar a un Gobierno, que debería ser precisamente el que más defendiera la separación de poderes y el Estado de Derecho, y vemos que los propios ministros son los que atacan al poder judicial simplemente porque investiga y pone sobre la mesa presuntos casos de corrupción que les afectan de lleno", ha apuntado.
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