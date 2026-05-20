Plus Ultra consiguió un aplazamiento de su deuda con la Seguridad Social un mes después de una reunión de Zapatero con Escrivá

José Luis Rodríguez Zapatero se reunió el 7 de septiembre de 2020 con el entonces titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, mientras Plus Ultra negociaba su deuda con la Seguridad Social, según especifica el auto de imputación del expresidente del Gobierno socialista. Esta aerolínea necesitaba solventar ese problema, ya que uno de los requisitos que debían cumplir para poder optar al rescate de 53 millones del Ejecutivo era el de "hallarse al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social".

El juez que instruye la causa Plus Ultra en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, desvela que en el teléfono de Koldo García Izaguirre, el entonces asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se encontró un mensaje que le envió el director de la Unidad de Emergencias, Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el que de forma textual decía: "Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo", en alusión a Escrivá. Del análisis de las evidencias extraídas de la agenda de Koldo García se incluye también "la celebración de un almuerzo entre José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero".

La policía registra el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. / José Luis Roca

El magistrado especifica que unos días antes de la supuesta reunión entre Escrivá y Zapatero, el 20 de agosto de 2020, Plus Ultra ya había obtenido "un certificado de estar al corriente de deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, a pesar de que, en la información obtenida a tenor de requerimiento judicial dirigido a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), esta informa de la existencia de una deuda".

5 de octubre de 2020

En este sentido, la consultora Deloitte "en el informe técnico elaborado por el asesor externo contratado por la SEPI para la concesión de la ayuda pública, y que figura fechado el 26 de febrero de 2021, se indicaba que Plus Ultra les había facilitado una resolución estimatoria, de fecha 5 de octubre de 2020, del aplazamiento de una deuda preexistente contraída con la Tesorería General de la Seguridad Social", prosigue el auto de imputación de Zapatero.

"Esta deuda, ascendía a un importe de 451.954 euros y comprendía un periodo desde el mes de julio de 2017 hasta el mes de mayo de 2020". Es decir, la Seguridad Social habría concedido el aplazamiento un mes después de que Zapatero se reuniera con Escrivá, según la resolución del juez José Luis Calama.

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Fuentes del entorno de Escrivá desmintieron a La Sexta que la reunión con Zapatero, que aparece en el teléfono de Koldo García, se hubiera producido.