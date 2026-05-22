Un contratista de la petrolera del Gobierno de Maduro y Delcy Rodríguez realizó pagos al "Grupo Zapatero" y a Aldama

La investigación desarrollada por los agentes de la UDEF en apoyo del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama revela que el empresario del sector petrolero Francisco Enrique Flores Suárez, fallecido el pasado 6 de febrero, era el responsable final de diferentes pagos destinados al denominado "Grupo Zapatero", pero también al comisionista de las mascarillas, Víctor de Aldama.

En concreto, se atribuye a Flores Suárez ser el verdadero jefe de las mercantiles Softgestor SL y Apamate Corporate and Trust SL, y no su administrador formal, Carlos Parra Delgado, con las que se abonaron 145.200 euros a Análisis Relevante SL (atribuida a Julito Martínez Martínez y a José Luis Rodríguez Zapatero) y 300.000 euros a la empresa Deluxe Fortune, propiedad de Aldama.

El empresario Víctor de Aldama (c) a su llegada a la Audiencia Nacional, a 21 de mayo de 2026 / Fernando Sánchez / Europa Press

El auto en el que el juez de la Audiencia Nacional cita a declarar el 2 de junio como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero desvela el relevante papel que desempeñó en la trama el empresario venezolano Flores Suárez, que según reveló la web de investigación Armando.info y ha confirmado esta redacción era presidente de la sociedad Electricidad e instrumentación C.A, contratista de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), controlada desde el Gobierno de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.

Julio Martínez Martínez, conocido como "Julito", y que la UDEF y el juez Calama consideran el "lugarteniente" de Zapatero, "reclama reiteradamente a Francisco Enrique Flores Suárez -no a Carlos Alberto Parra Delgado, administrador de Softgestor-, el pago del segundo plazo, recibiendo respuestas que revelan que la gestión del pago no depende de Softgestor, sino de terceros ajenos a la sociedad", dice el auto, que prosigue: "Flores Suárez llega incluso a plantear la posibilidad de pagar por otra vía distinta a Softgestor, lo que demuestra que la mercantil es un mero vehículo instrumental, prescindible y sustituible en la operativa".

Grupo societario de Parra Delgado

Y esa "otra vía", relata el juez, era valiéndose de la firma con la que se pagó 300.000 euros a Aldama: Apamate Corporate and Trust SL, cuyo propietario al 99,6% es Softgestor, "lo que refuerza la existencia de un grupo societario bajo control efectivo de Carlos Alberto Parra Delgado", destaca Calama, que desvela que los principales clientes de Softgestor eran las empresas Bautista Managements LLC, (100.957,85 euros); Grupo Multiobras MM 77 CA (74.870 euros); y FVF Operaciones Globales SL (46.374 euros).

Esta última empresa, FVF Operaciones Globales SL, fue creada en España por el actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Andrés Giménez Ochoa. Este último fue uno de los cuatro pasajeros que acompañaron en su avión a la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en su viaje a Barajas.

Víctor de Aldama. Juicio a José Luis Ábalos y Koldo García en el Supremo. / José Luis Roca

Este diario informó en junio de 2025 que Víctor de Aldama declaró como testigo ante la jueza que investiga el caso Supercopa, Delia Rodrigo, que pactó pagar el ascenso del Zamora Club de Fútbol, del que era propietario, a Segunda B, con 450.000 euros procedentes de Panamá que logró del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Andrés Giménez Ochoa, considerado muy cercano a Delcy Rodríguez. Para que su club pudiera obtener la plaza del Reus, que desapareció por problemas económicos, desde la Federación de Luis Rubiales le pidieron que depositara una cantidad de dinero. Y por eso el socio venezolano de Aldama hizo una transferencia desde Panamá, pero los fondos no llegaron "en tiempo y forma" por un "tema de blanqueo de capitales", dijo.

Investigación de la UCO

Las pruebas recabadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil evidencian que Aldama hizo de intermediario en 2020 entre Delcy Rodríguez y una empresa que pretendía transportar gasolina al país sudamericano, que en esos se encontraba en plena crisis de suministro de combustibles. "Sí necesitamos gasolina", reclamó la entonces número dos de Nicolás Maduro a Aldama el 20 de marzo de 2020.

Tan solo dos meses después, según consta en los mensajes, Víctor de Aldama ya había conseguido que una empresa se ofreciera a suministrar hasta "un millón de toneladas de gasolina al mes" procedente de Omán y Catar. "¿Qué te parece la oferta?", le preguntó el comisionista a la entonces responsable de PDVSA.

Víctor de Aldama, a la salida del Tribunal Supremo, donde ha acudido por el juicio a José Luis Ábalos y Koldo Garcia, por el caso de las mascarillas. / José Luis Roca

En un documento enviado el responsable de la empresa Cidcitei Evolution, radicada en el Reino Unido, traslada a Petróleos de Venezuela la "oferta firme", que pretendía hacer el negocio "bajo la modalidad de pago por compensación", consistente en "hacer un intercambio que debería de ser de un barril de su producto, que era gasolina de 95 octanos, "por seis barriles de fueloil procedentes de PDVSA".

Las hijas de Zapatero

Pero el juez Calama también alude en su auto a Delcy Rodríguez con quien habría intermediado el propio Zapatero en la venta de petróleo a empresas chinas, vinculadas al Partido Comunista del país asiático. En diferentes mensajes interceptados al empresario Domingo Amaro Chacón y al "lugarteniente" de Zapatero, Julio Martínez Martínez, se identifica a Delcy Rodríguez como "La Dama" o la persona que controla la asignación de los buques.

Precisamente, el empresario Domingo Arnaldo Amaro Chacón y su hermano Guillermo Alfredo Amaro Chacón son los administradores de la mercantil Inteligencia Prospectiva SL, "una sociedad sin apenas ingresos ajenos a las aportaciones de sus socios y que registra movimientos por 2,66 millones de euros entre 2020 y 2025". Según el juez Calama "constituye un punto de entrada de fondos extranjeros, simulados como ampliaciones de capital, que posteriormente se redistribuyen hacia Análisis Relevante ((380.208 euros), Whathefav (561. 440 euros) y Gate Center (266.200 euros) mediante contratos ficticios".

Informe de la ONIF

Un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de 25 de febrero de 2026 concluye que Inteligencia Prospectiva SL (antes Beren Europe y posteriormente Alaska Ilimitada) constituye "una sociedad carente de actividad real, cuya operativa económica y financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarada y plenamente coherente con un uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero y a canalizarlos hacia sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero y operada por Julio Martínez Martínez".

El empresario Julio Martínez comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado / Carlos Luján / Europa Press

Las comunicaciones intervenidas revelan, destaca Calama en su auto, que Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Julio Martínez Martínez mantienen una relación mercantil continuada desde al menos septiembre de 2021, "vinculada a operaciones internacionales de alto valor económico (petróleo, oro, compraventa de acciones, operaciones en divisas, rutas de entrega de producto físico por varios millones)".

Noticias relacionadas

En estas conversaciones, Amaro Chacón remite a "Julito" cartas de intención dirigidas incluso a la Oficina del presidente Zapatero, a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que según el juez "evidencia la conexión directa entre Inteligencia Prospectiva, su administrador y la red" del expresidente del Gobierno.