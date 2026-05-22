CASO ZAPATERO
La empresa que cobró 4 millones de Plus Ultra se desvincula de la aerolínea y de sus anteriores administradores
"La compañía mantiene su compromiso con la transparencia y atenderá, como corresponde, cualquier requerimiento de información que pudiera ser solicitado por las autoridades competentes", dice la firma en un comunicado
La empresa Summer Wind SL, que en 2023 recibió ingresos de Plus Ultra por importe de 3.979.182 euros y efectuó pagos a Afitta SL, sociedad del entorno de "Julito" Martínez Martínez, por un importe total de 213.202 euros, se desvincula de su exdirectivo Federico Lledó Soria, que aparece implicado en la trama en el auto en el que se atribuye al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero la condición de investigado.
"Summer Wind SL no mantiene actualmente ninguna relación societaria con Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. La relación comercial que en su momento existió en el ámbito de pasajeros finalizó hace más de ocho años. Asimismo, la gestión y propiedad actuales de la compañía son plenamente independientes de anteriores administradores o accionistas citados en recientes informaciones periodísticas", dice la compañía en un comunicado.
Federico Lledó Soria
Este periódico informó de que la UDEF encontró en un chat de whatsapp un mensaje de 29 de mayo de 2023 en el que "Alejandro Delgado Crego pregunta: ¿Cómo les fue con el tocayo?" [en alusión a "Julito" Martínez Martínez], a lo que Julio Martínez Sola responde que 'Fede' (Federico Lledó Soria -responsable de Summer Wind SL) estaría "Contentísimo con lo del tocayo", en relación con una actuación realizada por "Julito"
El 14 de febrero de 2024 el presidente de Plus Ultra reclamó a Lledó Soria "el concepto de la factura de Julio Martínez Martínez". Se trataba de una factura emitida el 30 de diciembre de 2023 por Julio Martínez Martínez a través de la sociedad Afitta SL "por un importe de 213.202 euros para justificar el flujo de fondos declarado", dice el auto, que sostiene que las pruebas descubiertas evidencian "de forma meridiana" que "crean facturas y adaptan los conceptos consignados en ellas incluso con posterioridad a su emisión".
Intermediación profesional
En el comunicado, Summer Wind explica que entre sus áreas de actividad "se incluyen los servicios de brokerage, consistentes en la intermediación profesional en operaciones de fletamento (charter) de aeronaves para terceros, así como otros servicios aeronáuticos especializados propios de su ámbito de actuación empresarial".
Esta sociedad asegura, además, que cuenta con "una trayectoria consolidada de más de 35 años en el sector aeronáutico, con actividad mercantil real, estructura operativa consolidada y presencia internacional. La compañía mantiene su compromiso con la transparencia y atenderá, como corresponde, cualquier requerimiento de información que pudiera ser solicitado por las autoridades competentes".
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