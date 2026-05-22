Felipe González dice no atreverse a "creer" la acusación contra Zapatero: "Su presunción de inocencia es indiscutible"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha asegurado este viernes que no se atreve a "creer" las acusaciones contra José Luis Rodríguez Zapatero y ha expresado que su presunción de inocencia es "indiscutible", aunque ha calificado el auto de "muy impresionante".

"Tengo muchas discrepancias políticas con él pero eso no lo imagino", ha asegurado González en referencia al auto del juez José Luis Calama que le imputa delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. Así lo ha expresado en declaraciones a medios antes de recoger el premio 'Ana Frank' que entrega 'Organización de Estados Iberoamericanos'.

González ha insistido en que Zapatero tiene que "ocuparse de defenderse" y explicarse "sobre todo ante la Justicia". En este sentido, no considera que tenga que dar una rueda de prensa. "Tampoco lo tienen que estar jaleando para que estos días salga a dar explicaciones".

Asimismo ha expresado que aunque se trata de un auto "muy impresionante", el expresidente "no sólo tiene derecho "legítimo" a "presunción de inocencia sino también a defenderse" y ha aseverado que "no lo imagina" en ese papel.

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Finalmente ha alabado al juez de instrucción por haber mostrado "una actuación de impecabilidad" como magistrado "de garantías" que ha tildado de "extraordinariamente respetable".